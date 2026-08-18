金融股撐盤擋不住台股 收盤下跌548點跌破5日線、台積電下挫20元

台股18日收盤下跌548.59點，跌幅1.2%，終場以45,308.68點作收，成交量9,584億元；台積電（2330）收盤價2,380元，下跌20元，跌幅0.83%。

台股今日開出高盤，但股價逢高後的追價意願不足，早盤強勢股的欣興（3037）、南亞科（2408）、華邦電（2344）、川湖（2059）等股拉回，台積電盤中也跌破平盤；雖然金融股的富邦金（2881）、國泰金（2882）、中信金（2891）、第一金（2892）、上海商銀（5876）、台中銀（2812）、臺企銀（2834）、三商壽（2867）及華南金（2880）等股逆勢走揚，仍擋不住賣壓。大盤指數跌破5日均線並往10日線支撐測試。

今日成交金額大且走高為：欣興、川湖、大立光（3008）、聯亞（3081）、金像電（2368）、環球晶（6488）、聯鈞（3450）、光寶科（2301）及台虹（8039）；成交金額大且疲軟者則為：華邦電、聯發科（2454）、合晶（6182）、景碩（3189）、國巨*（2327）、健策（3653）、力積電（6770）、台達電（2308）及世芯-KY（3661）。

第一金投顧表示，多頭架構尚未遭到破壞，短線指數已逼近前高壓力區，建議避免追價，採「汰弱留強、逢震盪布局」策略，優先聚焦具獲利支撐、供需改善及漲價題材族群；同時留意美國消費數據、地緣政治、外資及台幣匯率動向，優先聚焦「AI 伺服器、ABF 載板、PCB/CCL、電源供應、矽晶圓、設備廠務」等族群，留意量價結構與資金輪動節奏是否出現轉弱訊號，以落實風險控管。