台電今明兩年砸50億元更新六都地下線路 「這些」重電類股有望受惠

滑軌，說白了就是讓抽屜拉得順的那兩條鐵。你家衣櫃與廚房抽屜用的都有用到，常見到根本不會特別注意。 但同樣是這兩條鐵，讓一家做了40年家具五金的傳統工廠，成為台股史上第三檔萬金股，一張超過一千萬。 過去伺服器機櫃塞滿主機板、硬碟，工程師靠滑軌把整片伺服器像抽屜一樣拉出來維修。 但AI伺服器不一樣，機櫃裡塞滿記憶體與液冷散熱系統，整台重量可能比一個成年人還重，這兩片鐵，不只要扛得住，還要做得比以前更薄。 更關鍵的是，這兩片鐵成本再低，撐著的可是價值幾百萬美金的設備，滑軌一旦壞了，賠的不是滑軌的錢，賠的是整套系統當機、甚至砸壞GPU的代價。 你家抽屜裡的滑軌，跟撐起輝達GPU伺服器的滑軌，用的完全不是同一個等級的技術。但滑軌產業到底做了什麼，讓客戶願意把幾百萬美金的安全，交給兩片鐵？

2026-08-18 11:12