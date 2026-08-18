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台股震盪整理 盤中一度下殺540點 失守五日線 法人：留意指標過熱壓力

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
台股今（18）日開盤小漲以後隨即下殺，盤中最低下跌540點至45,316點，跌破五日線。圖/本報資料照片
台股今（18）日開盤小漲以後隨即下殺，盤中最低下跌540點至45,316點，跌破五日線。圖/本報資料照片

美股四大指數昨（17）日跌多漲少，僅費城半導體指數上漲1.6%。台股今（18）日開盤小漲以後隨即下殺，盤中最低下跌540點至45,316點，跌破五日線。台積電（2330）盤中最低下跌25元至2,375元。

法人指出，台股延續高檔震盪整理格局。昨日盤面類股以IC載板、矽晶圓、光通訊等次族群表現較佳。 外在變數持續干擾，台股近期量縮且留上影線，日指標也高檔轉弱，大盤延續高檔震盪，並留意指標過熱壓力。 操作策略上，可短打產業趨勢成長、線型強勢與法人買超股；賣出線型弱勢、法人減碼股。做多可留意留意AI相關、半導體相關及PCB股。

法人表示，整體來看，昨日盤勢呈現標準健康輪動。雖然大盤指數發揮空間不大、成交量收縮至9,810億元左右，但資金在不同次產業間的切換極度流暢，成功由光學與光通訊族群接過多頭大旗。

在川湖（2059）等高價指標股持續強勢創高，且資金願意積極點火新族群的背景下，盤面多頭底氣依然充沛。後續可持續觀察光通訊族群的漲勢續航力，以及休整後的權值股能否再度表態推升指數。

台股 法人 五日線

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川湖本業僅兩根鐵...衝上萬金股！同業南俊股價差20倍 專家：專利是護城河關鍵

滑軌，說白了就是讓抽屜拉得順的那兩條鐵。你家衣櫃與廚房抽屜用的都有用到，常見到根本不會特別注意。 但同樣是這兩條鐵，讓一家做了40年家具五金的傳統工廠，成為台股史上第三檔萬金股，一張超過一千萬。 過去伺服器機櫃塞滿主機板、硬碟，工程師靠滑軌把整片伺服器像抽屜一樣拉出來維修。 但AI伺服器不一樣，機櫃裡塞滿記憶體與液冷散熱系統，整台重量可能比一個成年人還重，這兩片鐵，不只要扛得住，還要做得比以前更薄。 更關鍵的是，這兩片鐵成本再低，撐著的可是價值幾百萬美金的設備，滑軌一旦壞了，賠的不是滑軌的錢，賠的是整套系統當機、甚至砸壞GPU的代價。 你家抽屜裡的滑軌，跟撐起輝達GPU伺服器的滑軌，用的完全不是同一個等級的技術。但滑軌產業到底做了什麼，讓客戶願意把幾百萬美金的安全，交給兩片鐵？

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台積電（2330）今年7月宣布大舉上修資本支出估達600-640億美元飆新高，調幅約7%至14.3%，業界看好，主要投資七至八成用於先進製程，預期先進製程關鍵材料與設備廠商最受惠。法人則點名，ASML概念股家登（3680）與家碩（6953）、應用材料概念股京鼎（3413）、關鍵材料光阻重要夥伴日商信越相關崇越（5434）、JSR相關夥伴華立（3010）為第一梯隊沾光廠商。

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