台股震盪整理 盤中一度下殺540點 失守五日線 法人：留意指標過熱壓力

美股四大指數昨（17）日跌多漲少，僅費城半導體指數上漲1.6%。台股今（18）日開盤小漲以後隨即下殺，盤中最低下跌540點至45,316點，跌破五日線。台積電（2330）盤中最低下跌25元至2,375元。

法人指出，台股延續高檔震盪整理格局。昨日盤面類股以IC載板、矽晶圓、光通訊等次族群表現較佳。 外在變數持續干擾，台股近期量縮且留上影線，日指標也高檔轉弱，大盤延續高檔震盪，並留意指標過熱壓力。 操作策略上，可短打產業趨勢成長、線型強勢與法人買超股；賣出線型弱勢、法人減碼股。做多可留意留意AI相關、半導體相關及PCB股。

法人表示，整體來看，昨日盤勢呈現標準健康輪動。雖然大盤指數發揮空間不大、成交量收縮至9,810億元左右，但資金在不同次產業間的切換極度流暢，成功由光學與光通訊族群接過多頭大旗。

在川湖（2059）等高價指標股持續強勢創高，且資金願意積極點火新族群的背景下，盤面多頭底氣依然充沛。後續可持續觀察光通訊族群的漲勢續航力，以及休整後的權值股能否再度表態推升指數。