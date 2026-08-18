川湖本業僅兩根鐵...衝上萬金股！同業南俊股價差20倍 專家：專利是護城河關鍵

滑軌，說白了就是讓抽屜拉得順的那兩條鐵。你家衣櫃與廚房抽屜用的都有用到，常見到根本不會特別注意。

但同樣是這兩條鐵，讓一家做了40年家具五金的傳統工廠，成為台股史上第三檔萬金股，一張超過一千萬。

過去伺服器機櫃塞滿主機板、硬碟，工程師靠滑軌把整片伺服器像抽屜一樣拉出來維修。

但AI伺服器不一樣，機櫃裡塞滿記憶體與液冷散熱系統，整台重量可能比一個成年人還重，這兩片鐵，不只要扛得住，還要做得比以前更薄。

更關鍵的是，這兩片鐵成本再低，撐著的可是價值幾百萬美金的設備，滑軌一旦壞了，賠的不是滑軌的錢，賠的是整套系統當機、甚至砸壞GPU的代價。

你家抽屜裡的滑軌，跟撐起輝達GPU伺服器的滑軌，用的完全不是同一個等級的技術。但滑軌產業到底做了什麼，讓客戶願意把幾百萬美金的安全，交給兩片鐵？

台股兩檔滑軌題材概念股，一檔是萬金股川湖，另一檔則是南俊國際，股價相差20倍，同樣的題材差在哪裡？

AI題材前與後 滑軌產業的基本面三率如何？

AI帶起滑軌產業是一回事，但在AI出現之前，川湖本業就已經在溫和爬升：毛利率從2021Q1的50.08%，爬升到2022Q2的58.21%；同期營益率也從38.88%升到48.81%。

稅前/後淨利率的波動大起大落超出了本業幅度，代表主要受匯兌等業外因素影響。

對比到南俊國際，在觀察的2016～2022年期間，毛利率則是長年在17%～25%，營益率、稅前稅後淨利率幾乎貼著0%上下震盪，代表成本結構裡固定成本（如廠房、設備、人力）占比很重，較沒有彈性，訂單好就四線一起彈，訂單差就一起垮。

若以2022年Q3作為 AI 的分界點，川湖毛利率從2022Q3的57.54%一路推升到2026Q2的87.42%，營益率也同步從48.22%升到82.08%，漲幅比AI題材前快得多。

但業外波動也沒有消失：2025Q2稅前淨利率仍一度探到21.23%，下一季又立刻拉回91.48%。匯率風險還是存在，只是被更強勁的本業成長蓋過去了。

然而，南俊國際則是2023上半年才進入真正低潮期，因庫存去化、遷廠費用及認列員工認股，第二季營益率-13.91%、稅前淨利率-11.88%、稅後淨利率-7.51%，直到下半年才轉虧為盈。

毛利率與營益率的差距，也從18～25個百分點，收斂回到14～16個百分點左右，代表營收成長確實稀釋了固定成本，本業體質改善。

就算是同樣的滑軌概念股，川湖與南俊國際在基本面體質完全不同。

川湖毛利率穩定在50%～67%之間爬升，景氣循環痕跡較淡，2026Q2的87.42%毛利率距離歷史區間上緣已經不遠，未來要問的是還能不能撐住這個毛利率。

但南俊國際則是剛從谷底翻身，即便 AI 趨勢確立，41.55%的毛利率離川湖也還有一大段距離。

而從近一年月營收表現來看，即使川湖與南俊國際的月營收持續年增趨勢，但川湖的加速度還在提升。

今年第一季營收 YoY 為104%，第二季變跳到156%，7月單月更衝到355%，代表訂單不是補庫存的一次性行情，而是持續墊高的結構性成長。

南俊雖然也是溫和的線性成長，但還是少了明顯的加速訊號。

營收結構與專利佈局：兩種押注邏輯的護城河對決

川湖的銷售分析，只用一句話就能總結：All in導軌，所有資源、技術與專利火力都在這，也All in了快20年了。

而從南俊國際的產品銷售來看，雖然涵蓋雲端伺服器、辦公傢俱、廚櫃/系統廚具、工具櫃、醫療/工業、家電等六大領域多角經營，但近五年來看，雲端伺服器占比從24%飆升到73%，短短三年半墊高了49個百分點，其他業務占比則同步被稀釋擠壓。

這也解釋了為什麼 AI 發酵的這幾年，川湖成了萬金股，南俊國際則相對溫和。

但若南俊國際也逐漸高度依賴單一題材，真正要對比的競爭力，也就是專利佈局的技術護城河。

滑軌看起來只是兩片薄薄的鐵，卻難以被複製量產取代，因為真正撐起AI伺服器裡上百公斤重量、還要兼顧設計的產品，涉及力學設計、材料科學與精密公差控制。

而衡量這種技術門檻最直接的量化指標，就是專利數量與地理佈局的廣度。

對比專利數量與佈局涵蓋範圍，川湖在2026年8月累計申請3,825件、核准3,752件，核准率高達98.1%。

南俊國際則是2026年Q1法說會簡報揭露，專利總數成長至369件，台灣178件、中國102件、美國63件、其它26件。

雖然已較2024年Q1的278件成長32.7%，南俊國際這兩年的專利成長速度確實不慢，但基數差距還是不小，不是短期內能追平的量級。

而從專利申請地區來看，川湖在專利佈局範圍涵蓋加拿大、美國、歐洲、英國、德國、日本、台灣、中國共八個地區。

南俊國際的專利申請則集中在台灣（137件，占49.3%）、中國（62件）、美國（53件）與其他地區等，地理覆蓋面明顯窄。

代表川湖的專利牆是「全球佈防」，南俊更偏向「重點市場防守」，川湖護城河的縱深更深、更難被單點突破。

納入 ETF 成分股的三種邏輯 如何參與行情

雖然基本面狀態有差異，股價也差了超過20倍，本益比卻剛好都在70倍上下，一旦成長放緩，估值修正的速度可能比上漲更快。

如果抱著想要分散風險，以 ETF 參與滑軌題材，將南俊國際納入成分股的 ETF 有2檔，將川湖納入成分股的 ETF，則有36檔，依照選股邏輯與給出的權重高低，還可以分為三個類別的選擇邏輯：

首先是被動市值型 ETF，只要有0050或006208，其實也間接持有了川湖。

不過權重普遍只有0.6%到1.3%之間，是依照市值排名機械式計算出來的比例，不受基金經理人主觀意見影響。

而第二類就是主動式 ETF，36檔中將近四成屬於這類，權重多數落在4%～8.5%之間，遠高於被動型ETF。

不只是被動規則，而是主動選擇大幅超配，這才是真正代表「法人認同這個成長故事」的訊號。

最後則是主題或產業型 ETF，權重落差則取決於主題聚焦程度。

佔比最高的第一金工業30（00728）給出高達10.42%的權重，但以 AI 或科技主題，權重多在0.86%～2.85%之間。

結論

當市場注意到滑軌題材時，散戶踩的坑，就是把川湖的爆發性與南俊的溫和成長，誤解為同樣的故事。

以兩者本益比來看，川湖約落在67~70倍區間，南俊雖然基期較低，市場給的評價倍數也已經站上類似的AI成長框架，同步用「AI受惠股」的高倍數在計價。

既然在同一個估值框架，投資人真正該做的功課，就是回頭檢視「誰的本質更接近這個框架該有的樣子」：本業成長的純度、加速度與護城河深度，這些前面段落已經反覆驗證過的差異。

此外，滑軌概念股還有一個常被低估的共同風險，就是匯率波動，也就是造成川湖稅前／後淨利率大幅波動的原因。

以2025年Q2台幣大幅升值的影響，分別讓川湖當季稅前淨利率從前一季的79.29%，單季重摔到21.23%，稅後淨利率也從63.51%摔到只剩14.52%。

南俊同一季也差不多，稅前淨利率從16.43%摔到7.69%，稅後淨利率從13.07%摔到僅剩1.39%，幾乎歸零。

這說明匯率風險不是單一公司的個別問題，而是整條以美元計價、外銷為主的滑軌供應鏈共同的曝險。

至少若再看到川湖或南俊單季淨利率無預警重摔，先對照本業營益率是否同步下滑，若如果本業指標依然穩健，很可能只是台幣升值造成的一次性衝擊，而非成長故事本身出現裂縫。

分辨清楚這兩者的差異，才是避開散戶最容易踩的另一個坑。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：只有兩根鐵，憑什麼站上萬金股：本益比同框 70 倍，川湖、南俊國際誰真受惠AI？