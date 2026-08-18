集保攜手業者赴美交流 掌握美股延長交易與證券代幣化趨勢

因應國人海外投資需求持續成長，臺灣集中保管結算所近日應花旗銀行邀請，由董事長林丙輝率團，偕同富邦證券、永豐金證券等國內複委託證券商赴美，參訪花旗、紐約證券交易所(NYSE)、洲際交易所集團(ICE)、那斯達克(Nasdaq)及美國證券集中保管結算公司(DTCC)等機構，深化美股延長交易與資產代幣化之國際交流。

參訪團隊從台灣市場制度、投資人結構及業者需求出發，就延長交易、結算交割、公司行動及證券代幣化等核心議題與美方進行會談。參訪期間，駐紐約辦事處大使李志強及金管會駐紐約代表辦事處全程給予支持，並分享其對美國金融市場與政策觀察。

NYSE及Nasdaq表示，亞洲散戶投資人已成美股延長交易重要推力，美國交易所正朝向「每周五日、每日23小時」交易模式發展，僅保留一小時供系統維護、公司行動及交易日切換；此外，美國證券結算公司(NSCC)更已率先提供24/5運作，使亞洲時區交易可更早納入集中結算。

在證券及RWA代幣化方面，NYSE與DTCC均指出，資產代幣化不代表既有市場中介機構將會消失。美國以既有證券法制及市場基礎設施為基礎，使傳統證券與鏈上形式一對一對應，並保留識別碼及實質經濟權利。DTCC亦透過收購Securrency取得代幣化及區塊鏈技術能力，並且獲得美國證券交易管理委員會(SEC)核予3年試行期間，持續推動多鏈策略及評估跨鏈互通服務。

集保結算所董事長林丙輝指出，延長交易不只是單純增加交易時段，更須確保結算、交割、保管及帳務安全銜接。集保結算所將持續串聯國際市場基礎設施、全球保管銀行及國內證券商，強化跨時區作業與風控。未來即便交易面導入區塊鏈技術，集中保管、資產安全、權利分配及投資人服務等後台核心業務仍是不可或缺的一環，集保也將數位證券納入既有跨境保管、帳務、公司行動及監理架構，在創新與安全間取得最佳平衡。

林丙輝強調，此行強化集保結算所與美國交易所、結算保管機構、全球保管銀行及資料業者間的溝通管道，未來集保將持續深化國際合作，精進跨境保管與交易後服務，協助投資人跨國交易的安全及權益保障，深化金管會信任金融與落實「金融業深化社會信任與回饋行動指引」目標。