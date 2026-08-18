快訊

手上那杯太眼熟！陳幸妤「隔夜飲料」意外爆紅 店家宣布買5送1

北極星飛彈改寫核戰 氫彈之父當美軍潛射戰力推手

陳盈潔託夢謝恩人！許常德曝催淚內幕 轟家人「根本沒關心」

聽新聞
0:00 / 0:00

成熟製程傳漲聲 分析師看好半導體族群後市

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

AI伺服器與相關零組件需求上揚，以及先進封裝，大量占用晶圓代工廠的8吋和12吋成熟製產能，加上成熟製程增加有限，造成供不應求，法人機構預期，報價上漲將持續至2027年，有助台積電（2330）、聯電（2303）、世界先進（5347）等半導體股獲利往上。

分析師表示，近來晶圓代工大廠逐步減少8吋及12吋成熟製程產能，轉向先進製程或先進封裝；二、三線晶圓代工廠也將產能轉往生產發展前景看好的PMIC、功率元件、interposer、DTC／IPD／IPC、PIC、光通訊TIA等AI相關高毛利應用，同步縮減CIS、DDIC等低毛利產品比重，降低成熟製程供給，此外，力積電（6770）出售P5廠區給美光。

8吋製程已進入吃緊狀態，全球新建8吋晶圓廠計劃有限，甚至部分晶圓廠陸續將8吋設備搬離並轉型為12吋晶圓廠，晶圓代工業者8吋產能平均利用率已回升至90%。由於PMIC與功率元件仍高度依賴8吋平台，相關代工價格已自今年上半年陸續喊漲，平均漲幅約5~15%，不排除下半年至明年再度漲價。

此外，12吋成熟製程則是受惠AI power需求帶動55nm以上成熟製程晶需求增加，65∕55nmSilicon interposer、40∕28nm FPGA等需求同步升溫，以及Silicon bridge、interposer、PIC等新興應用開案影響，12吋成熟製程產能利用率能見度可望延伸至2027年。

價格方面，部分供給較緊張的12吋成熟製程，已在第2季出現5~10%的調漲意向，並醞釀2027年全面調漲。雖消費性電子產品因記憶體與其他零組件成本上升，下半年出貨動能恐受壓抑，客戶也積極協商暫緩漲價，但在半導體原物料通膨、大廠長期減產，以及AI新興應用持續侵蝕成熟製程產能下，2027年成熟製程價格調升恐仍難以避免。

法人機構表示，成熟製程本波復甦與過往景氣循環略有不同，除供給結構減少外，AI伺服器帶動的電源管理晶片需求仍在成長，預期成熟製程在2027年有機會再調高報價，晶圓代工廠毛利率仍有進一步墊高空間，獲利逐步向上。

製程 分析師 晶圓代工

延伸閱讀

中芯第2季淨利飆增2.6倍 晶圓銷量增…本季毛利率上看28%

邑昇二期新廠迎AI、低軌衛星與軍工商機 高階PCB產能上看倍增

功率半導體要再漲價15% 台半、強茂、德微有喜

中華化上半年獲利翻倍 股價攻漲停

相關新聞

台股開高46K 關前拉鋸！南亞科飆553元創新高 聯發科回測4,000元

地緣政治與債市風險壓抑美股表現，四大指數僅費半逆勢收紅。台股18日開高65.13點、報45,922.40點，隨後在南亞科（2408）再創553元歷史新高，領軍華邦電（2344），以及日月光投控（3711）、台達電（2308）、欣興（3037）等電子要角走強下，指數一度上漲逾200點、觸及46,064.09點；惟聯發科（2454）回測4,000元關卡，廣達（2382）、台光電（2383）、華碩（2357）等權值股同步走弱，多空在46,000點關前激烈拉鋸。盤面上華邦電、仁寶（2324）、力積電（6770）交投熱絡。

台股將上演股王爭霸戰 川湖與信驊股價拉近成話題

台股再度點燃股王爭霸戰，外資年初將信驊目標價喊到萬元之上，下半年開始則一波波大幅調高川湖目標價，推升川湖登上「股后」大位，昨（17）日再跳空漲停一價到底，登新天價13,750元，波段漲幅逾倍；「股王」信驊則跌3.7%收17,020元，隨兩者股價差距拉近，川湖會否問鼎股王寶座成為盤面新話題。

台股創高瘋FIRE！小心4%法則藏破產地雷 專家：「分桶+緩衝策略」動態提領安心退

近年隨台股與美股屢創新高，市場掀起一股提早退休（FIRE）熱潮。不少人依據傳統「4%法則」進行退休金提領，以為存夠年支出的 25 倍就能安心退休。

台積電ADR漲1.1% 法人：台股高檔震盪待補量

美股主要指數大多挫跌，那斯達克指數下滑84.25點或0.32%，台積電美國存託憑證（ADR）漲1.1%。投顧分析，6月下...

台股46K差一步 市場盯兩關鍵

亞股昨（17）日多數上漲，帶動台股開高，盤中一度上漲378點至46,189點，可惜資金追價意願不高，終場漲幅收斂，僅小漲46點收在45,857點，成交值降至9,810億元。法人指出，市場當前觀望輝達財報、全球央行年會兩個關鍵，預期8月指數高檔區間震盪可能性較高。

市場資金進駐 貨櫃三雄股價強勢

市場資金強勢進駐貨櫃海運族群，三雄股價表現強勢，長榮海運昨（17）日股價大漲5.7%，以231.5元完成填息，貨櫃三雄全數完成填息；萬海昨收漲停價位99.6元，陽明也大漲6.1%至54.7元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。