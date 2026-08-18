台股開高46K 關前拉鋸！南亞科飆553元創新高 聯發科回測4,000元

地緣政治與債市風險壓抑美股表現，四大指數僅費半逆勢收紅。台股18日開高65.13點、報45,922.40點，隨後在南亞科（2408）再創553元歷史新高，領軍華邦電（2344），以及日月光投控（3711）、台達電（2308）、欣興（3037）等電子要角走強下，指數一度上漲逾200點、觸及46,064.09點；惟聯發科（2454）回測4,000元關卡，廣達（2382）、台光電（2383）、華碩（2357）等權值股同步走弱，多空在46,000點關前激烈拉鋸。盤面上華邦電、仁寶（2324）、力積電（6770）交投熱絡。

伊朗揚言必要時轉向全面進攻，且美國排除延長停火可能性，中東緊張局勢升溫推升布蘭特原油突破每桶90美元。加上美國30年期國債殖利率升破5.31%、創19年新高，多重利空拖累美股三大指數昨夜全面收黑。惟科技股展現抗跌韌性。在美國敦促蘋果公司避免採購中國記憶體晶片之下，美光與SanDisk分別大漲逾4%與近9%，SK海力士ADR亦上漲3.04%，加上光通訊族群走強，激勵費城半導體指數逆勢上漲 1.64%，台積電（2330）ADR也上漲1.08%。

盤面上，五大權值股開盤走勢分歧。台積電開高15元、報2,415元，台達電同步開高、報1,900元，日月光投控開高至630元；聯發科則開低至4,020元，鴻海（2317）持平開出、報255元。

類股方面，油電燃氣、電機、航運等漲幅居前，生醫、造紙、資訊服務等相對疲弱。

回顧台股17日表現，集中市場指數上漲46.26點、收45857.27點，成交值9,434.73億元。三大法人買超290.76億元，其中，外資買超454.47億元，投信賣超177.77億元；自營商買超14.05億元。

法人指出，台股自7月低點反彈逾17%，日KD進入80以上高檔鈍化區，加上台指期結算在即，短線震盪與獲利了結壓力升溫。惟月線扣抵值下移，有利支撐轉強，指數本周料維持43,500至46,500點高檔震盪，操作宜汰弱留強、逢高分批調節。