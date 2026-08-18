台積電ADR漲1.1% 法人：台股高檔震盪待補量

美股主要指數大多挫跌，那斯達克指數下滑84.25點或0.32%，台積電美國存託憑證（ADR）漲1.1%。投顧分析，6月下旬起台股跌逾8000點，8月已反彈超過6000點，現階段技術面趨於高檔震盪，有待補量上漲化解上方賣壓。

中東地區緊張局勢使國際油價上漲，加劇市場對於通膨的擔憂，並推升美國公債殖利率，華爾街股市主要指數17日收盤大多挫跌。

道瓊工業指數下挫272.63點或0.51%，收53459.78點，標準普爾500指數下跌40.70點或0.52%，收7745.06點；那斯達克指數下滑84.25點或0.32%，收26644.91點，費城半導體指數勁揚203.96點或1.64%，收12621.01點。

台股17日走勢震盪，光電和航運族群表現強勢，加權指數盤中最高達46189.3點，最低達45765.07點，上下震盪424.23點，終場收在45857.27點，上漲46.26點，成交值新台幣9420.25億元。三大法人合計買超291.06億元，其中自營商買超14.05億元，投信賣超177.46億元，外資及陸資買超454.47億元。

產業訊息方面，LED廠億光電子17日在法人說明會表示，除出售銅鑼廠之外，目前不會有其他售廠動作；因應地緣政治需求，泰國新廠建置工程於8月啟動，將於2027年下半年投產。

半導體材料整合服務商崇越科技今年上半年歸屬母公司淨利新台幣28.58億元、年增54.2%，每股純益14.79元，創歷年同期新高。崇越董事長曾海華看好全球半導體大廠擴建產能趨勢明確，搭配傳統旺季到來，樂觀看下半年營運續成長。