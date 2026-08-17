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森崴能源虧損下市 胡正杰擬收購逾5成股權

中央社／ 台北17日電

森崴能源因子公司富崴能源承攬「台電離岸風電2期計畫」虧損過大，股票在6月23日下市，並積極尋找新的投資人，以利公司度過難關。公開資訊觀測站顯示，胡正杰擬自8月18日起，以每股0.05元公開收購森崴50.98%至72.82%股權。

森崴先前指出，富崴能源109年6月承攬台電離岸2期統包工程及5年維運合約，並自組寶崴海事本土船隊及海工團隊，是台灣首家具有設計、施工與安裝統包能力的離岸風電專業商。惟開工以來接連遭遇2019冠狀病毒疾病（COVID-19）、俄烏戰爭、全球海事資源短缺、通膨、升息、國際設備價格暴漲，致使工程成本飆升等不可抗力因素，仍完成施工進度96%，擔負為專案履約而造成總成本與台電契約價金的鉅額差異。

森崴能源統計，因子公司富崴能源承攬「台電離岸風電2期計畫」，基於會計處理準則認列預期可能增加成本，造成114年財報虧損新台幣158.65億元，每股虧損60元，淨值尚有15.4億元；另外，今年第1季歸屬於母公司業主淨損18.48億元，基本每股損失6.73元。

森崴能源 能源 下市

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