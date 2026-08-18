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台股46K差一步 市場盯兩關鍵

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

亞股昨（17）日多數上漲，帶動台股開高，盤中一度上漲378點至46,189點，可惜資金追價意願不高，終場漲幅收斂，僅小漲46點收在45,857點，成交值降至9,810億元。法人指出，市場當前觀望輝達財報、全球央行年會兩個關鍵，預期8月指數高檔區間震盪可能性較高。

不過，受到新台幣匯率強升帶動，外資昨持續買超454.4億元，連六買，累計買超達2,515.8億元，期貨淨空單減少1,705口至83,474口，期現貨同步偏多操作。內資方面，投信賣超177.7億元，買轉賣；自營商買超14億元，賣轉買；合計三大法人買超290.7億元。八大公股行庫賣超80.1億元，五大壽險賣超59.9億元。

統一投顧董事長黎方國指出，加權指數接下來高檔區間震盪機會大，區間估落在43,000點至47,000點，主因台股反彈已有一大波段，目前遭遇前波高檔套牢區，而台、美股財報公告暫告一段落，在輝達公布財報前，將有空窗期，輝達預計26日股市收盤後、台灣時間27日清晨公布財報；再者，雖然市場對輝達財報預期正向，但近六個季度輝達財報公布後股市都是大跌，難免讓市場資金觀望。此外，全球央行年會27日登場，聯準會主席華許將發表談話，被市場視為不確定因子，因此，布局不會太積極，從近期成交量縮可見一斑。

昨日台積電（2330）盤中最高上漲25元至2,420元，但終場僅僅小漲5元，收在2,400元整數關卡，是指數尾盤漲勢收斂主因之一，大盤終場僅小漲46點收45,857點；盤面以航運、光學與光通訊、ABF載板等表現較為強勢。

市場 亞股 法人

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台股46K差一步 市場盯兩關鍵

亞股昨（17）日多數上漲，帶動台股開高，盤中一度上漲378點至46,189點，可惜資金追價意願不高，終場漲幅收斂，僅小漲46點收在45,857點，成交值降至9,810億元。法人指出，市場當前觀望輝達財報、全球央行年會兩個關鍵，預期8月指數高檔區間震盪可能性較高。

市場資金進駐 貨櫃三雄股價強勢

市場資金強勢進駐貨櫃海運族群，三雄股價表現強勢，長榮海運昨（17）日股價大漲5.7%，以231.5元完成填息，貨櫃三雄全數完成填息；萬海昨收漲停價位99.6元，陽明也大漲6.1%至54.7元。

亞股科技類商品 有戲

今年以來，亞洲股市展現強勁成長動能，MSCI亞洲（不含日本）指數累計上漲19.59%，表現優於多數主要市場；其中，受惠於AI、半導體及科技產業需求持續升溫，法人認為，亞洲科技股仍具漲勢，可透過相關基金或ETF長期投資，掌握成長契機。

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