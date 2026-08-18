台股將上演股王爭霸戰 川湖與信驊股價拉近成話題

台股再度點燃股王爭霸戰，外資年初將信驊（5274）目標價喊到萬元之上，下半年開始則一波波大幅調高川湖（2059）目標價，推升川湖登上「股后」大位，昨（17）日再跳空漲停一價到底，登新天價13,750元，波段漲幅逾倍；「股王」信驊則跌3.7%收17,020元，隨兩者股價差距拉近，川湖會否問鼎股王寶座成為盤面新話題。

外資券商報告成為台股萬元股最佳助攻手，就各家目標價來看，目前信驊的價位仍比較高，以摩根士丹利證券（大摩）在6月喊上23,456元最高，後來雖調降目標價到20,888元，主要基於配發股票股利可能膨脹股本，但仍持續看多信驊前景。其他外資法人也大都在20,000元之上。瑞銀及高盛的目標價都是22,000元，花旗為20,455元，大和為19,800元，野村為19,100元。

相形之下，外資7月起才加快調高川湖目標價腳步，目標價開始喊到萬元以上，且上調速度又快又猛，主要就是因為川湖交出的營收及獲利一再超越法人預期，展現在產業的競爭力優勢。

大摩在一個月內兩次急調川湖目標價，先從6,650元調高到10,000元，再調高到15,000元；大和一口氣將目標價從5,888元喊上15,000元；瑞銀從8,950元急速上調到14,000元；高盛從7,664元快速調高到12,000元；美銀則從7,600元調高到9,100元。

川湖最近股價漲勢驚人，且成交價量都高於信驊，但股王爭霸戰最後由誰占上風，仍要取決於基本面，也就是獲利能力。大摩在本月初預估，信驊2027年每股稅後純益（EPS）預估為272.45元，川湖2027年EPS則上調53%到502.77元。

內資法人最近也將關愛眼神投向川湖。根據統計，川湖目前有17檔主動式ETF持有，共持有1,476張，市值約185億元，其中持有最多的是主動復華未來50 ETF（00991A），有500張，市值約68.8億元，投信基金經理人看好程度高。

關於投資人關切川湖去美國設廠，會否影響獲利，台新投顧總經理黃文清表示，其實幾乎所有公司都會面臨去美國設廠的問題，高價股最重要的還是關注未來獲利成長性。