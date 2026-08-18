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市場資金進駐 貨櫃三雄股價強勢

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

市場資金強勢進駐貨櫃海運族群，三雄股價表現強勢，長榮海運（2603）昨（17）日股價大漲5.7%，以231.5元完成填息，貨櫃三雄全數完成填息；萬海（2615）昨收漲停價位99.6元，陽明 （2609）也大漲6.1%至54.7元。

法人看好第3季貨櫃航運傳統旺季，加上港口壅塞、有效運力受限及地緣政治等因素支撐，運價維持高檔，三雄第3季獲利可望延續第2季強勁表現。

全球海運市場第2季呈現價、量齊揚，帶動貨櫃三雄獲利同步成長，其中長榮海運上半年每股純益（EPS）達11.24元，成為三雄中唯一賺超過一個股本的業者；萬海上半年EPS為6.84元，陽明為2.05元。隨第3季北美航線進入傳統旺季，市場需求維持熱絡，長榮營運仍具支撐。

尤其，萬海第2季獲利年增達972%，表現最為亮眼，上半年稅後純益192.06億元，年增96%，EPS 6.84元；陽明第2季稅後純益年增482%，上半年稅後純益71.69億元，年減18%，EPS 2.05元。整體而言，三雄第2季獲利均明顯優於第1季，旺季效應逐步發酵。從7月營收來看，三雄旺季行情延續，三家公司營收均較6月明顯成長。

貨櫃三雄普遍認為，7月市場運價仍處相對高檔，部分主要港口出現壅塞及船期延誤，使貨量較前月略有波動；不過港口塞港、內陸拖車等物流環節效率受限，加上市場可供運力相對緊縮，美國關稅政策及稅率逐步明朗，全球供應鏈可望逐漸恢復穩定，貨運需求也有望維持，反而形成運價支撐。

填息 股價 長榮海運

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