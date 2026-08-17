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上市公司上半年獲利增92%

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

臺灣證券交易所表示，上市公司除金融保險業32家及凌巨（8105）未申報外，960家皆已完成上半年度財報公告申報，已公告上市公司的上半年營收27兆4,277億元，較去年同期成長32.83%；上半年稅前淨利3兆6,772億元，較去年同期成長92.88%。

證交所表示，整體市場具獲利之上市公司達780家，約占81%，另較去年同期成長者計710家，約占74%，衰退者僅250家，顯示上市公司獲利持續穩定成長。其中，獲利成長產業如半導體業，憑藉領先技術及多元供應鏈布局，成功把握AI市場商機，收穫豐碩。電子零組件業受惠AI伺服器及高效能運算之強勁需求，帶動獲利成長。

在創新板公司的營運表現方面，經統計26家創新板上市公司今年上半年營收269.04億元，較去年同期增加113.48億元，成長72.95%；今年上半年度稅前淨利亦較去年同期成長530.18%。顯示企業於創新板上市後，在資本市場的支持下，營運持續擴張、營收獲利穩健成長，充分彰顯創新板在扶植國家前瞻產業的重要功能與價值。

上市公司 凌巨 財報

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