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亞股科技類商品 有戲

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導
AI示意圖。路透
AI示意圖。路透

今年以來，亞洲股市展現強勁成長動能，MSCI亞洲（不含日本）指數累計上漲19.59%，表現優於多數主要市場；其中，受惠於AI、半導體及科技產業需求持續升溫，法人認為，亞洲科技股仍具漲勢，可透過相關基金或ETF長期投資，掌握成長契機。

今年來台灣加權指數大漲58.3%，韓國KOSPI指數亦上漲65.5%，成為帶動亞洲市場表現的重要引擎。亞洲成為全球最具成長動能的區域之一。

根據市場預估，2026年亞洲經濟成長率可達4.7%，不僅高於全球平均2.9%，也明顯優於成熟市場的1.6%，展現在科技創新、產業升級及內需消費帶動下的成長韌性。亞洲經濟成長循環持續向上，且與成熟市場的成長差距逐步擴大，歷史數據顯示，當亞洲（不含日本）與成熟市場間經濟成長差距拉大時，亞股相對成熟市場往往能創造更佳報酬表現 。

國泰投顧表示，預估2026年全球雲端AI資本支出可望達7,960億美元，並推動全球AI半導體市場於2030年突破7,500億美元，年複合成長率約達30%。

亞洲掌握全球半導體供應鏈核心地位，其中台灣在先進製程與封裝技術具領先優勢，韓國則主導高頻寬記憶體（HBM）市場，台灣與韓國可望成為AI基礎建設擴張的主要受惠者。隨著企業加速AI應用導入，半導體產業成長動能可望延續，並持續成為推動亞洲科技產業及股市表現的重要引擎。

大華銀投信指數量化投資部門主管郭修誠表示，南韓政府成立5兆韓元半導體基金與5兆韓元貿易融資，加速供應鏈國產化與基礎建設。高盛（Goldman Sachs）報告指出，韓股融資去槓桿完成、系統性風險大幅降解，已升評韓股為亞太區「首選加碼」標的。根據彭博統計，KOSPI 50指數預估未來一年每股稅後盈餘（EPS）成長率高達224%，但預估本益比僅約6.1倍，處於極具吸引力的評價修復（Rerating）起漲點。

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