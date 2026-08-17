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就市論勢／光通訊、PCB能見度高
盤勢分析
美國經濟近期呈現「通膨降溫、消費轉弱、AI投資維持強勁」的多軌發展格局。晶圓代工龍頭7月營收亦年增約45%，反映先進製程與AI相關需求持續強勁，台灣供應鏈受惠範圍可望進一步擴大。
展望後市，台股基本面仍優於多數全球市場，惟指數與部分AI族群已累積可觀漲幅，短期震盪幅度可能加大。投資策略不宜因單日修正改變中長期多頭看法，而應由「全面追價」轉向「聚焦產業瓶頸與獲利上修」。特別是在AI算力需求持續成長之下，先進製程、記憶體、高速光通訊、PCB與半導體設備等供給受限環節，仍具有較高的獲利能見度與議價能力，可望成為下半年台股多頭行情的核心支柱。
投資建議
AI基礎建設投資尚未出現明顯放緩跡象，半導體與AI類股若因市場風險偏好下降而出現修正，較可能屬於漲多後的估值調整，而非產業基本面反轉。
建議維持偏多思維，但選股重要性將高於指數方向。隨AI產業由GPU向記憶體、光通訊、PCB、先進封裝與電力基礎設施擴散，具有供給瓶頸、技術門檻及訂單能見度的企業將更具優勢。在美系大型雲端服務商尚未下修資本支出、AI供應鏈獲利預估仍持續上修之前，台股中長期多頭架構未變。
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