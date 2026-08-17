10檔外資連買股 多頭先鋒

外資近期積極回補台股，8月來累計買超達2,782.7億元，尤其近六個交易日連續敲進，波段累計買超高達2,515.8億元。資金積極卡位下，包含統一（1216）、欣興等外資連續買超逾六天以上的指標股成為盤面多頭先鋒。

電子族群中，ABF載板龍頭欣興表現最為搶眼，獲外資連六日買超33,631張，昨（17）日股價漲停，收1,120元，受惠AI伺服器高階載板需求續旺與產能利用率回升，展現強烈多頭動能。

記憶體與IC設計族群亦獲買盤進駐，鈺創獲外資連續12日敲進61,293張，昨日漲1.88％收135.5元；晶豪科也獲外資連11日買超28,937張。隨著終端庫存去化告一段落、利基型記憶體需求增溫，外資提前卡位產業復甦循環。此外，銅箔基板廠聯茂受惠高頻高速傳輸材料需求，獲外資連七買18,613張，收盤小漲至481元。

傳產與防禦型族群亦為外資回補核心。食品龍頭統一獲外資連續買超達15日、累積張數高達122,008張，居買超天數與張數之冠，收在75.2元，展現內需防禦價值與穩定殖利率優勢。

原物料及重電族群方面，電線電纜大廠華新連六日獲外資買超111,479張，收38.5元；重電指標中興電受惠台電強韌電網計畫與綠能轉型政策，獲外資連六日買超16,253張，收171元。

法人分析，外資此波密集回補兼顧「成長動能」與「高防禦抗震」：一方面布局受惠AI與半導體復甦的高彈性電子股，另一方面鎖定具政策紅利（如重電）及獲利穩定的傳產龍頭。在外資籌碼持續歸隊下，具基本面支撐的連買指標股，可望維持穩健輪動格局。