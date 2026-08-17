聽新聞
0:00 / 0:00

10檔外資連買股 多頭先鋒

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

外資近期積極回補台股，8月來累計買超達2,782.7億元，尤其近六個交易日連續敲進，波段累計買超高達2,515.8億元。資金積極卡位下，包含統一（1216）、欣興等外資連續買超逾六天以上的指標股成為盤面多頭先鋒。

電子族群中，ABF載板龍頭欣興表現最為搶眼，獲外資連六日買超33,631張，昨（17）日股價漲停，收1,120元，受惠AI伺服器高階載板需求續旺與產能利用率回升，展現強烈多頭動能。

記憶體與IC設計族群亦獲買盤進駐，鈺創獲外資連續12日敲進61,293張，昨日漲1.88％收135.5元；晶豪科也獲外資連11日買超28,937張。隨著終端庫存去化告一段落、利基型記憶體需求增溫，外資提前卡位產業復甦循環。此外，銅箔基板廠聯茂受惠高頻高速傳輸材料需求，獲外資連七買18,613張，收盤小漲至481元。

傳產與防禦型族群亦為外資回補核心。食品龍頭統一獲外資連續買超達15日、累積張數高達122,008張，居買超天數與張數之冠，收在75.2元，展現內需防禦價值與穩定殖利率優勢。

原物料及重電族群方面，電線電纜大廠華新連六日獲外資買超111,479張，收38.5元；重電指標中興電受惠台電強韌電網計畫與綠能轉型政策，獲外資連六日買超16,253張，收171元。

法人分析，外資此波密集回補兼顧「成長動能」與「高防禦抗震」：一方面布局受惠AI與半導體復甦的高彈性電子股，另一方面鎖定具政策紅利（如重電）及獲利穩定的傳產龍頭。在外資籌碼持續歸隊下，具基本面支撐的連買指標股，可望維持穩健輪動格局。

外資 晶豪科 欣興

延伸閱讀

外資買超454億元 航海王喜獲青睞…長榮、陽明、萬海齊獲外資大買

外資上週買超2061億元連2買 加碼力積電31萬張居首

欣興漲停衝1,120元、景碩逼近歷史新高！ABF 四雄齊揚 法人押寶誰？

載板四雄都擠進成交值前十名 但外資只獨愛「他」

相關新聞

台股將上演股王爭霸戰 川湖與信驊股價拉近成話題

台股再度點燃股王爭霸戰，外資年初將信驊目標價喊到萬元之上，下半年開始則一波波大幅調高川湖目標價，推升川湖登上「股后」大位，昨（17）日再跳空漲停一價到底，登新天價13,750元，波段漲幅逾倍；「股王」信驊則跌3.7%收17,020元，隨兩者股價差距拉近，川湖會否問鼎股王寶座成為盤面新話題。

10檔外資連買股 多頭先鋒

外資近期積極回補台股，8月來累計買超達2,782.7億元，尤其近六個交易日連續敲進，波段累計買超高達2,515.8億元。資金積極卡位下，包含統一（1216）、欣興等外資連續買超逾六天以上的指標股成為盤面多頭先鋒。

台股46K差一步 市場盯兩關鍵

亞股昨（17）日多數上漲，帶動台股開高，盤中一度上漲378點至46,189點，可惜資金追價意願不高，終場漲幅收斂，僅小漲46點收在45,857點，成交值降至9,810億元。法人指出，市場當前觀望輝達財報、全球央行年會兩個關鍵，預期8月指數高檔區間震盪可能性較高。

市場資金進駐 貨櫃三雄股價強勢

市場資金強勢進駐貨櫃海運族群，三雄股價表現強勢，長榮海運昨（17）日股價大漲5.7%，以231.5元完成填息，貨櫃三雄全數完成填息；萬海昨收漲停價位99.6元，陽明也大漲6.1%至54.7元。

亞股科技類商品 有戲

今年以來，亞洲股市展現強勁成長動能，MSCI亞洲（不含日本）指數累計上漲19.59%，表現優於多數主要市場；其中，受惠於AI、半導體及科技產業需求持續升溫，法人認為，亞洲科技股仍具漲勢，可透過相關基金或ETF長期投資，掌握成長契機。

汽車零件廠 提前迎旺季

美國關稅條件改善，北美汽車維修零組件通路「補庫存」大潮提前啟動，東陽（1319）、堤維西、帝寶等AM（售後維修）件大廠旺季可望提前來臨，加上產品組合改善、規模經濟效益擴大，東陽下半年營收、毛利率及營益率可望同步回升，外資法人大幅調高東陽買進評等。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。