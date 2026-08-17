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餐飲五強展店 火力全開

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

餐飲五強下半年火力全開，展店戰從高價吃到飽一路延燒至火鍋、燒肉及大眾外食市場。漢來美食（1268）、饗賓率先掀起高端餐飲搶位戰，王品、豆府與八方雲集同步擴張版圖，五強挾上半年獲利創同期新高的銀彈，加碼卡位節慶商機，全年營收、獲利再戰新高。

這波戰火以高價吃到飽最猛烈。漢來美食旗下「島語」下半年將接連插旗台中漢神洲際、台北大巨蛋及台南南紡購物中心，另有「漢來軒」等品牌加入；饗賓旗下「旭集」第八家分店進駐台中大遠百，單店全年營收上看5.5億元。兩大集團同步重兵壓境中台灣，高端餐飲市場正面交鋒。

王品則把展店主力集中在火鍋、燒肉等高成長品類，利用多品牌、跨價位帶優勢，全面攔截家庭聚餐與消費升級商機。豆府持續擴充「涓豆腐」、「北村豆腐家」及「韓姜熙的小廚房」等主力品牌，並醞釀推出新品牌、進軍海外市場。

八方雲集走的是規模戰。截至7月底，全球總店數已達1,407家，其中台灣1,320家、香港71家、美國16家；八方雲集與梁社漢排骨在台門市較去年同期合計淨增46家。隨門市密度提升，採購、生產物流與坪效優化效益同步放大，成為大眾外食市場最具規模優勢的業者。

五強敢於擴張，背後是獲利能力同步躍升。上半年王品每股純益（EPS）9.86元，漢來美食9.21元、饗賓9.04元、豆府8.10元、八方雲集7.01元，全部改寫同期新高。

餐飲 旭集 漢來

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