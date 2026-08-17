汽車零件廠 提前迎旺季

美國關稅條件改善，北美汽車維修零組件通路「補庫存」大潮提前啟動，東陽（1319）、堤維西、帝寶等AM（售後維修）件大廠旺季可望提前來臨，加上產品組合改善、規模經濟效益擴大，東陽下半年營收、毛利率及營益率可望同步回升，外資法人大幅調高東陽買進評等。

日系法人機構看好在美國進口關稅由原先27.5%降至15%，政策不確定性降低，東陽客戶補庫存需求較往年更強，下半年營運可望逐季升溫。

依據日系外資最新報告指出，東陽7月營收及獲利同步優於預期，原估9月才會出現的補庫存需求提前兩個月報到，下半年營運可望逐季升溫，因此將投資評等由「持有」調升至「買進」，12個月目標價由81元大幅上修至115元，調升42%。

除了東陽的旺季提前到來之外，車燈大廠帝寶與東陽情況相同，都出現客戶端提前補庫存的需求，帶動第3季的買氣。另一家車燈大廠堤維西則認為，傳統旺季落在第4季與次年的第1季，今年可望提前到第3季末，畢竟通路端庫存水位確實極低，關稅調降之後，需求勢必會提升。

外資看好東陽的核心理由，是美國進口關稅由原先27.5%降至15%，政策不確定性降低。北美客戶自去年第2季以來因關稅因素控制採購、壓低庫存，如今庫存水位偏低，隨成本壓力緩解，補庫需求可望比往年更強，並延續至第4季及明年第1季傳統旺季。

去年美國進口關稅拉升到27.5%之前，各家AM大廠因為美國保險公司大量採用AM件作為理賠換修，營收與獲利大幅成長。此次不確定因素排除，重回市場基本面，後市看好。