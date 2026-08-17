降息疑慮緩解帶旺風險資產 美股基金單周吸金156億美元居冠

隨著通膨數據同步降溫，市場對聯準會進一步升息疑慮明顯緩解，帶動全球風險性資產表現回暖，科技股再度成為資金追逐焦點。

根據EPFR統計截至2026年8月12日止近一周，全球股票型基金資金流向以美國股票基金最受青睞，單周淨流入156.13億美元，不僅居各區域之冠，資金動能亦明顯增強；全球新興市場股票基金與已開發歐洲股票基金則分別吸引20.75億美元及12.30億美元資金淨流入，顯示投資人風險偏好持續回升。

安聯投信表示，近期美國公布就業數據不如預期，加上通膨數據維持溫和，進一步降低市場對聯準會可能重啟升息的擔憂。

另一方面，雖然中東局勢仍存在不確定性，包括伊朗與荷莫茲海峽議題尚未完全落幕，但市場反應相對有限。受惠於企業財報優於預期及政策預期轉趨友善，美歐股市同步走揚，其中歐洲主要股市更續創歷史新高。

安聯投信表示，近期投資焦點已由就業數據轉向通膨與經濟基本面表現。美國勞動市場出現降溫跡象，市場開始預期聯準會未來貨幣政策有機會朝更寬鬆方向發展，進一步激勵科技股與AI概念股展開反彈。

企業財報表現亮眼，也強化市場對AI長線成長趨勢信心，帶動以科技產業為主的台灣與韓國股市強勢上漲，並推升整體新興市場表現。近一周日本東證指數上漲2.96%，MSCI新興市場指數上漲2.28%，主要即反映亞股科技股強勁表現。