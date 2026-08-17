美國科技股續強 AI產業前景獲企業獲利驗證

美國近期公布的CPI與PPI數據皆低於市場預期，安聯美國科技領航主動式 ETF（00402A）經理人洪華珍表示，通膨壓力持續改善，有效舒緩市場對聯準會政策轉趨鷹派的擔憂，也淡化中東地緣政治風險帶來的不確定性。

洪華珍指出，在風險情緒改善之際，美國科技企業陸續交出優於預期的財報成績，進一步驗證AI投資趨勢的延續性。加上多位聯準會官員釋出偏向溫和的政策訊號，市場對貨幣政策緊縮的預期持續降溫，使科技類股連續兩周領漲全球市場。

經濟數據方面，美國7月非農就業人數意外減少2.3萬人，遠低於市場預期，且前兩個月新增就業人數合計下修10.3萬人，顯示勞動市場降溫趨勢逐步浮現，也進一步增強市場對聯準會停止升息甚至未來降息的期待。

洪華珍表示，雖然本季美股財報高峰已告一段落，但AI基礎建設相關企業所釋出最新展望仍值得持續關注，包括AI伺服器需求、資料中心投資進度、半導體設備訂單能見度，以及AI資本支出是否持續擴張等，皆將牽動未來科技股與全球半導體產業評價。