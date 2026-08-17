快訊

不只蕭伊受害…前女友妮婭低調認「Joeman是慣犯」：看到她像看到自己

「兄弟姊妹特留分刪除」公告了！法務部：2027年2月17日正式實施

聽新聞
0:00 / 0:00

美國科技股續強 AI產業前景獲企業獲利驗證

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

美國近期公布的CPI與PPI數據皆低於市場預期，安聯美國科技領航主動式 ETF（00402A）經理人洪華珍表示，通膨壓力持續改善，有效舒緩市場對聯準會政策轉趨鷹派的擔憂，也淡化中東地緣政治風險帶來的不確定性。

洪華珍指出，在風險情緒改善之際，美國科技企業陸續交出優於預期的財報成績，進一步驗證AI投資趨勢的延續性。加上多位聯準會官員釋出偏向溫和的政策訊號，市場對貨幣政策緊縮的預期持續降溫，使科技類股連續兩周領漲全球市場。

經濟數據方面，美國7月非農就業人數意外減少2.3萬人，遠低於市場預期，且前兩個月新增就業人數合計下修10.3萬人，顯示勞動市場降溫趨勢逐步浮現，也進一步增強市場對聯準會停止升息甚至未來降息的期待。

洪華珍表示，雖然本季美股財報高峰已告一段落，但AI基礎建設相關企業所釋出最新展望仍值得持續關注，包括AI伺服器需求、資料中心投資進度、半導體設備訂單能見度，以及AI資本支出是否持續擴張等，皆將牽動未來科技股與全球半導體產業評價。

科技股 AI 美國

延伸閱讀

美股ETF 三族群帶財

全球市場觀測站／短天期投等債 有看頭

亞洲科技股受惠 AI 浪潮 北亞仍為最大贏家

美股ETF 長線買點到

相關新聞

台股基本面穩健 但評價面已反映樂觀預期

針對台股後市，安聯投信台股團隊表示，隨著市場對升息風險進一步降溫，投資人關注焦點正逐步由通膨數據轉向經濟與消費動能。即將公布的美國零售銷售數據，將成為檢驗美國經濟韌性的關鍵指標，而消費者信心指數與其他經濟數據的後續表現，也將成為觀察聯準會政策方向及市場風險偏好的重要依據。

上市公司上半年賺翻 稅前淨利達3.67兆年增逾9成、逾8成企業全獲利

臺灣證券交易所表示，本國上市公司（不含金融保險業32家及凌巨1家未申報）計960家，皆已於8月14日完成上半年度財報公告申報。經統計前開本國上市公司上半年度營收27兆4,277億元，較去年同期成長6兆7,787億元，增幅32.83%；今年上半年度稅前淨利3兆6,772億元，較去年同期成長1兆7,707億元，增幅92.88%。上市公司與去年同期比較營收與獲利均增長，反映出上市公司於國際動盪局勢中展現營運韌性與穩健的競爭力。

載板四雄都擠進成交值前十名 但外資只獨愛「他」

台股17日未能守住4萬6千點，收在45,857.27點，上漲46.26點，漲幅0.1%，成交量跌破1兆，為9,420.25億元。以成交值來看，IC載板四雄都擠上前十名，而欣興（3037）位居第一，股價攻上漲停。值得注意的是，外資僅買超欣興，但賣超南電（8046）、景碩（3189）、臻鼎-KY（4958）。

外資上週買超2061億元連2買 加碼力積電31萬張居首

上週五台股收在45811.01點，週漲1585.10點或3.58%，連2升。根據台灣證券交易所統計，外資上週在集中市場買...

外資買超454億元 航海王喜獲青睞…長榮、陽明、萬海齊獲外資大買

台股17日以45,857.27點作收，上漲46.26點，三大法人中僅投信賣超，外資則是買超454.47億元，統計外資買超前十名中，ETF及傳產股各有4檔，電子股僅2檔，其中航運股則有3檔，貨櫃三雄的長榮（2603）及陽明海運（2609）進榜外資買超前十大，另外，萬海（2615）也獲外資買超。

AI科技股撐腰外 資回補台韓最旺

上周美國9月升息警報暫緩，全球資金重回成長股及科技股，外資也重回台韓兩大股市。玉山投信指出，上周台韓雙雄同步吸引外資買超，淨買超台股逾54億美元，韓股也進帳接近42億美元，東協市場中僅泰國淨買超0.13億美元，其餘市場皆出現小幅賣超，印度股市呈現近3億美元的資金淨流入；就今年以來期間來看，南韓依舊是外資提款最多的市場，淨流出仍超過1,000億美元，台股也淨流出378億美元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。