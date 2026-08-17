上櫃公司上半年635家獲利 稅前淨利年增逾1.5倍

針對台股後市，安聯投信台股團隊表示，隨著市場對升息風險進一步降溫，投資人關注焦點正逐步由通膨數據轉向經濟與消費動能。即將公布的美國零售銷售數據，將成為檢驗美國經濟韌性的關鍵指標，而消費者信心指數與其他經濟數據的後續表現，也將成為觀察聯準會政策方向及市場風險偏好的重要依據。

2026-08-17 19:20