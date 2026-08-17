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上櫃公司上半年635家獲利 稅前淨利年增逾1.5倍
櫃買中心統計，上櫃公司今年上半年共有635家獲利，占整體申報財報公司約74%；整體稅前淨利達新台幣2888億元，年增153.33%，顯示上櫃公司營收及獲利齊揚，獲利呈倍數成長，整體營運表現亮眼。
櫃買中心今天發出新聞稿表示，應於8月14日前公告申報2026年第2季財報的上櫃公司共有853家，不含申報期限為8月31日的金控、銀行、證券、期貨及保險公司。統計上半年營收約1兆8044億元，年增3529億元，年增24.31%；稅前淨利2888億元，年增1748億元，年增153.33%。
櫃買中心指出，上半年獲利較去年同期成長的上櫃公司共有619家，約占整體73%；獲利成長金額排名前3大的產業依序為半導體業、電腦及週邊設備業、電子零組件業。
每股盈餘（EPS）方面，櫃買中心統計，EPS超過10元的公司共有28家，5元以上、未達10元的公司有71家，2元以上、未達5元的公司則有184家。
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