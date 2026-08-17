台股基本面穩健 但評價面已反映樂觀預期

針對台股後市，安聯投信台股團隊表示，隨著市場對升息風險進一步降溫，投資人關注焦點正逐步由通膨數據轉向經濟與消費動能。即將公布的美國零售銷售數據，將成為檢驗美國經濟韌性的關鍵指標，而消費者信心指數與其他經濟數據的後續表現，也將成為觀察聯準會政策方向及市場風險偏好的重要依據。

安聯投信台股團隊表示，從美國大型科技公司及台灣半導體龍頭企業的展望來看，高效能運算與AI運算需求仍維持強勁成長，高階製程及先進封裝產能持續擴充，也可望為相關供應鏈創造新一波成長契機。

安聯投信預估，2026年台股整體企業獲利年增率可達65.39%，其中電子股獲利成長約69%，金融股約48%，非金電族群約57%，顯示企業基本面仍具相當支撐力道。不過，目前台股本益比約29.75倍、本淨比約4.14倍，均已高於過去十年平均值兩個標準差以上，評價面已反映相當程度的樂觀預期，後續股市表現將更仰賴企業獲利持續上修，而非評價倍數進一步擴張。