上市公司上半年賺翻 稅前淨利達3.67兆年增逾9成、逾8成企業全獲利

臺灣證券交易所表示，本國上市公司（不含金融保險業32家及凌巨1家未申報）計960家，皆已於8月14日完成上半年度財報公告申報。經統計前開本國上市公司上半年度營收27兆4,277億元，較去年同期成長6兆7,787億元，增幅32.83%；今年上半年度稅前淨利3兆6,772億元，較去年同期成長1兆7,707億元，增幅92.88%。上市公司與去年同期比較營收與獲利均增長，反映出上市公司於國際動盪局勢中展現營運韌性與穩健的競爭力。

證交所表示，整體市場具獲利之上市公司達780家，約占81%，另較去年同期成長者計710家，約占74%，衰退者僅250家，顯示上市公司獲利持續穩定成長。其中，獲利成長產業如半導體業，憑藉領先技術及多元供應鏈布局，成功把握AI市場商機，收穫豐碩。電子零組件業受惠AI伺服器及高效能運算之強勁需求，帶動獲利成長。而電腦及周邊設備業則受惠全球雲端服務商持續擴大AI基礎建設，致獲利成長。

另本季無獲利衰退之產業，顯示復甦動能已從電子業擴散至各產業，如鋼鐵工業、建材營造、電機機械、電線電纜、化學工業、紡織纖維、運動休閒、橡膠工業等內需及基礎工業也較去年同期大幅成長，獲利穩定回溫。至貿易百貨業、塑膠工業、油電燃氣業、玻璃陶瓷業及造紙工業則受惠景氣回升及受中東戰事推升油價，煉油利差擴大等因素，與去年同期相較營運轉虧為盈。

在創新板公司的營運表現方面，經統計26家創新板上市公司今年上半年度營收269.04億元，較去年同期增加113.48億元，成長72.95%；今年上半年度稅前淨利亦較去年同期成長530.18%。顯示企業於創新板上市後，在資本市場的支持下，營運持續擴張、營收獲利穩健成長，充分彰顯創新板在扶植國家前瞻產業的重要功能與價值。

在每股盈餘（EPS）方面，經統計EPS 10元以上之公司計有61家，5元以上未達10元的公司計86家，2元以上未達5元之公司計208家，顯示有許多基本面穩健之上市公司值得投資人多加關注。