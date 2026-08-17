外資買超454億元 航海王喜獲青睞…長榮、陽明、萬海齊獲外資大買

台股17日以45,857.27點作收，上漲46.26點，三大法人中僅投信賣超，外資則是買超454.47億元，統計外資買超前十名中，ETF及傳產股各有4檔，電子股僅2檔，其中航運股則有3檔，貨櫃三雄的長榮（2603）及陽明海運（2609）進榜外資買超前十大，另外，萬海（2615）也獲外資買超。

台股46,000點再度得而復失，盤中雖一度衝達46,189.3點，可惜未能守住，終場收在45,857.27點，漲幅0.1%，三大法人買超291.06億元，包括外資及陸資（不含外資自營商）買超454.47億元，投信賣超177.47萬元，自營商買超（合計）14.05億元，其中自營商（自行買賣）買超35.4億元，自營商（避險）賣超21.35億元。

盤面上，台積電（2330）收2,400元，小漲5元；台達電（2308）開高走低，收平盤1,885元；台光電（2383）開平走高，一度衝達6,445元，寫歷史新高，終場收6,350元，上漲3%，為收盤新高；不過，聯發科（2454）下跌3.8%，收4,050元；鴻海（2317）下跌逾1%，收255元。

矽光子、光學族群漲勢強勁，大立光（3008）衝上漲停5,070元；傳產股部分，貨櫃三雄同步大漲，萬海以漲停99.6元收盤；陽明上漲6.01%，收54.7元；長榮收231.5元，漲幅5.71%；航空股、散裝族群也上漲，長榮航（2618）漲幅逾4%，裕民（2606）上漲約3%。

統計外資買超前十名個股，買超主動統一升級50（00403A）最多，其次是買超主動統一台股增長（00981A），航運股有長榮、陽明及長榮航，電子股則有友達（2409）及欣興（3037）；另外，萬海也獲外資大買。