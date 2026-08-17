快訊

獨／女力爆發！她接手台灣指數公司總經理 擘劃ETF市場未來藍圖

台經濟成長超狂又怎樣？韓媒：台灣掉入陷阱 平均所得最具誤導性

本該避免的悲劇！尼泊爾孕婦及新生兒死亡案例增加

聽新聞
0:00 / 0:00

外資買超454億元 航海王喜獲青睞…長榮、陽明、萬海齊獲外資大買

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
外資賣超前十名。（資料來源:證交所）
外資賣超前十名。（資料來源:證交所）

台股17日以45,857.27點作收，上漲46.26點，三大法人中僅投信賣超，外資則是買超454.47億元，統計外資買超前十名中，ETF及傳產股各有4檔，電子股僅2檔，其中航運股則有3檔，貨櫃三雄的長榮（2603）及陽明海運（2609）進榜外資買超前十大，另外，萬海（2615）也獲外資買超。

台股46,000點再度得而復失，盤中雖一度衝達46,189.3點，可惜未能守住，終場收在45,857.27點，漲幅0.1%，三大法人買超291.06億元，包括外資及陸資（不含外資自營商）買超454.47億元，投信賣超177.47萬元，自營商買超（合計）14.05億元，其中自營商（自行買賣）買超35.4億元，自營商（避險）賣超21.35億元。

盤面上，台積電（2330）收2,400元，小漲5元；台達電（2308）開高走低，收平盤1,885元；台光電（2383）開平走高，一度衝達6,445元，寫歷史新高，終場收6,350元，上漲3%，為收盤新高；不過，聯發科（2454）下跌3.8%，收4,050元；鴻海（2317）下跌逾1%，收255元。

矽光子、光學族群漲勢強勁，大立光（3008）衝上漲停5,070元；傳產股部分，貨櫃三雄同步大漲，萬海以漲停99.6元收盤；陽明上漲6.01%，收54.7元；長榮收231.5元，漲幅5.71%；航空股、散裝族群也上漲，長榮航（2618）漲幅逾4%，裕民（2606）上漲約3%。

統計外資買超前十名個股，買超主動統一升級50（00403A）最多，其次是買超主動統一台股增長（00981A），航運股有長榮、陽明及長榮航，電子股則有友達（2409）及欣興（3037）；另外，萬海也獲外資大買。

外資買超前十名。（資料來源:證交所）
外資買超前十名。（資料來源:證交所）

外資 陽明 航海王

延伸閱讀

投信先獲利入袋？7月來賣超最多 三大法人共買超291億元

載板四雄都擠進成交值前十名 但外資只獨愛「他」

外資上週買超2061億元連2買 加碼力積電31萬張居首

美股收黑無礙！台股再攻46K 大關 川湖又現跳空漲停

相關新聞

載板四雄都擠進成交值前十名 但外資只獨愛「他」

台股17日未能守住4萬6千點，收在45,857.27點，上漲46.26點，漲幅0.1%，成交量跌破1兆，為9,420.25億元。以成交值來看，IC載板四雄都擠上前十名，而欣興（3037）位居第一，股價攻上漲停。值得注意的是，外資僅買超欣興，但賣超南電（8046）、景碩（3189）、臻鼎-KY（4958）。

外資上週買超2061億元連2買 加碼力積電31萬張居首

上週五台股收在45811.01點，週漲1585.10點或3.58%，連2升。根據台灣證券交易所統計，外資上週在集中市場買...

上市公司上半年賺翻 稅前淨利達3.67兆年增逾9成、逾8成企業全獲利

臺灣證券交易所表示，本國上市公司（不含金融保險業32家及凌巨1家未申報）計960家，皆已於8月14日完成上半年度財報公告申報。經統計前開本國上市公司上半年度營收27兆4,277億元，較去年同期成長6兆7,787億元，增幅32.83%；今年上半年度稅前淨利3兆6,772億元，較去年同期成長1兆7,707億元，增幅92.88%。上市公司與去年同期比較營收與獲利均增長，反映出上市公司於國際動盪局勢中展現營運韌性與穩健的競爭力。

外資買超454億元 航海王喜獲青睞…長榮、陽明、萬海齊獲外資大買

台股17日以45,857.27點作收，上漲46.26點，三大法人中僅投信賣超，外資則是買超454.47億元，統計外資買超前十名中，ETF及傳產股各有4檔，電子股僅2檔，其中航運股則有3檔，貨櫃三雄的長榮（2603）及陽明海運（2609）進榜外資買超前十大，另外，萬海（2615）也獲外資買超。

AI科技股撐腰外 資回補台韓最旺

上周美國9月升息警報暫緩，全球資金重回成長股及科技股，外資也重回台韓兩大股市。玉山投信指出，上周台韓雙雄同步吸引外資買超，淨買超台股逾54億美元，韓股也進帳接近42億美元，東協市場中僅泰國淨買超0.13億美元，其餘市場皆出現小幅賣超，印度股市呈現近3億美元的資金淨流入；就今年以來期間來看，南韓依舊是外資提款最多的市場，淨流出仍超過1,000億美元，台股也淨流出378億美元。

台灣周11月3日至13日舉行 今年聚焦七大核心主題

2026台灣周將於11月3日至13日舉行，聚焦七大主題並規劃12場核心活動，產官協力擴大國際參與，展現台灣資本市場與資產管理動能。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。