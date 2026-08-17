聽新聞
0:00 / 0:00
外資買超454億元 搶進ETF和貨櫃股
台股今天震盪上漲46.26點，收在45857.27點，成交值新台幣9420.25億元。外資買超454.47億元，買超前10名中以ETF居多，以及貨櫃股長榮、陽明。
隨著股后川湖、光電族群大立光、玉晶光強攻漲停，以及航運股走強，台股今天延續震盪盤堅走勢。
外資及陸資買超454.47億元，自營商買超14.05億元，投信賣超177.46億元；三大法人合計買超291.06億元。
據台灣證券交易所資料，外資買超前10名中以ETF和貨櫃股居多，有主動統一升級50（00403A）、主動統一台股增長（00981A）、主動復華未來50（00991A）、元大台灣50正2（00631L），以及長榮、陽明。
外資其餘買超前10名還有友達、長榮航、大成鋼、欣興。
在外資買超推升下，長榮、陽明、友達、大成鋼股價同步上揚逾5%，欣興更強攻漲停。
外資賣超前10名有力積電、台新新光金、玉山金、凱基金、永豐金、旺宏、國泰永續高股息（00878）、群益台灣精選高息（00919）、宏碁、中鋼。
兆豐國際投顧副總經理黃國偉表示，台股反彈回升至前波套牢區，不過，指數並未大幅度拉回，展現以盤代跌的強勢整理走勢，短期可能維持箱型整理格局。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。