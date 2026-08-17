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外資買超454億元 搶進ETF和貨櫃股

中央社／ 台北17日電

台股今天震盪上漲46.26點，收在45857.27點，成交值新台幣9420.25億元。外資買超454.47億元，買超前10名中以ETF居多，以及貨櫃股長榮、陽明。

隨著股后川湖、光電族群大立光、玉晶光強攻漲停，以及航運股走強，台股今天延續震盪盤堅走勢。

外資及陸資買超454.47億元，自營商買超14.05億元，投信賣超177.46億元；三大法人合計買超291.06億元。

據台灣證券交易所資料，外資買超前10名中以ETF和貨櫃股居多，有主動統一升級50（00403A）、主動統一台股增長（00981A）、主動復華未來50（00991A）、元大台灣50正2（00631L），以及長榮、陽明。

外資其餘買超前10名還有友達、長榮航、大成鋼、欣興。

在外資買超推升下，長榮、陽明、友達、大成鋼股價同步上揚逾5%，欣興更強攻漲停。

外資賣超前10名有力積電、台新新光金、玉山金、凱基金、永豐金、旺宏、國泰永續高股息（00878）、群益台灣精選高息（00919）、宏碁、中鋼。

兆豐國際投顧副總經理黃國偉表示，台股反彈回升至前波套牢區，不過，指數並未大幅度拉回，展現以盤代跌的強勢整理走勢，短期可能維持箱型整理格局。

貨櫃 外資 ETF

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