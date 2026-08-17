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AI科技股撐腰外 資回補台韓最旺

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

上周美國9月升息警報暫緩，全球資金重回成長股及科技股外資也重回台韓兩大股市。玉山投信指出，上周台韓雙雄同步吸引外資買超，淨買超台股逾54億美元，韓股也進帳接近42億美元，東協市場中僅泰國淨買超0.13億美元，其餘市場皆出現小幅賣超，印度股市呈現近3億美元的資金淨流入；就今年以來期間來看，南韓依舊是外資提款最多的市場，淨流出仍超過1,000億美元，台股也淨流出378億美元。

上周在內外資同步力挺之下，韓國、台灣股市成為單周反彈焦點，玉山投信指出，上周亞股漲跌互見，韓股大漲11.49%居冠，其次為台股的3.58%，菲律賓僅小漲0.11%；至於泰國、印尼、馬來西亞、印度、陸股等則周線跌幅在-0.1%至-0.7%之間，越南則跌幅最深達-2.2%。

玉山投信也分析，AI 相關投資需求持續擴張，成長動能主要集中於 AI 硬體及半導體供應鏈相關國家與地區，相關獲利數據支撐台韓等股市表現；相較之下，非科技導向國家及傳統產業的景氣復甦力道仍相對溫和，反映全球經濟與產業發展呈現明顯的區域與產業分化現象，強弱格局依舊鮮明。

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