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載板四雄都擠進成交值前十名 但外資只獨愛「他」

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載板四雄都擠進成交值前十名 但外資只獨愛「他」

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
欣興楊梅廠區外觀。 聯合報系資料照
欣興楊梅廠區外觀。 聯合報系資料照

台股17日未能守住4萬6千點，收在45,857.27點，上漲46.26點，漲幅0.1%，成交量跌破1兆，為9,420.25億元。以成交值來看，IC載板四雄都擠上前十名，而欣興（3037）位居第一，股價攻上漲停。值得注意的是，外資僅買超欣興，但賣超南電（8046）、景碩（3189）、臻鼎-KY（4958）。

今日成交量前十名為友達（2409）、主動統一升級50（00403A）、仁寶（2324）、力積電（6770）、群創（3481）、主動統一台股增長（00981A）、群益臺灣加權正2（00685L）、國泰永續高股息（00878）、元大台灣50正2（00631L）、南亞（1303）。

成交值部分，前十名分別為欣興、聯發科（2454）、景碩、南亞科（2408）、台積電（2330）、南亞、南電、台達電（2308）、華邦電（2344）、臻鼎。其中欣興漲停亮燈，收1,120元，景碩上漲約5%，臻鼎上漲逾2%，南電小跌。

觀察籌碼面，外資在載板四雄中僅買超欣興20,705張，但賣超南電2,488張、景碩2,096張、臻鼎3,504張，顯然外資獨愛欣興。

欣興第2季毛利率由第1季的17.98%跳升至24.8%，營益率也衝上15.51%，來到雙位數百分比，為2022年第4季以來新高，加上業外貢獻89.24億元，使得單季歸屬母公司淨利約131.15億元，季成長約1.6倍，年增逾440倍，每股純益8.45元。

欣興7月營收162.54億元，續創新高，月增9.1%，年增42.7%；累計今年前七月營收965.89億元，年增30.7%。欣興看好，在AI GPU／ASIC與HPC需求強勁帶動下，AI產品占比下半年可望提升到七成，隨高階訂單增加與漲價反應成本，對後續營收成長樂觀。

外資 仁寶 臻鼎

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