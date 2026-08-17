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8月機器人雙展開跑 市場側目「實體 AI」題材

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
8月機器人雙展開跑 市場側目「實體AI」題材。
8月機器人雙展開跑 市場側目「實體AI」題材。

「黃爸爸」旋風加上「機器人展」題材市場關注「籌碼面加乘消息面」訊號！「2026台灣機器人與智慧自動化展（TAIROS）」與「台北國際自動化工業大展」將於8月19日至22日在南港展覽館盛大登場。

永豐金證券因應投資人需求，新創「參展廠商×資金動能」雙重指標，用籌碼面訊號搭配「參展名單」取代單純題材選股，協助投資人搶先掌握展覽前市場話題。

永豐金證券內部統計，6月輝達執行長黃仁勳旋風來台公開出席台北國際電腦展演講，帶動連3個月機器人與輝達生態系題材類股交易人數成長，熱度自5月明顯升溫、平均交易人數較4月增加約五成，6月與7月熱度延續。

熱潮延燒至永豐金證券大戶投APP策略選股專區，7月上線以來，「機器人與自動化展概念股」躋身關注度前五大主題，每3位使用功能投資人，就有1位鎖定。概念股專區使用「參展廠商×資金動能」雙重指標，異於一般依市值排序，或僅列出供應鏈名單的方式，透過指標篩選出成交值超過5,000萬元、且近五日漲幅最強勢的機器人與自動化概念股，用「資金正在買」的真訊號，協助投資人以更嶄新的角度檢視機會。

台灣機器人與智慧自動化展（TAIROS）今年聚焦高靈敏度機械手臂、自主移動機器人（AMR）、AI視覺感測，呼應近期市場對機器人零組件訂單能見度提升的樂觀預期。

黃仁勳多次於公開場合強調「實體AI（Physical AI）將是AI下一波十兆美元級市場」，加上特斯拉Optimus等人形機器人陸續進入小規模量產，2026年已被市場視為人形機器人量產元年。永豐投顧指出，「AI敘事」雖仍是市場的主流，全球四大雲端服務供應商（CSP）也持續擴大AI基礎建設投資，惟從籌碼面來看，市場評價重心正在從單純資本支出規模，轉向商業化落地能力。

永豐金證券為協助投資人精準掌握市場動態，每月依市場推出新的選股策略，近期更推出「策略共識股」，系統每日同步統計旗下46套策略選股結果，依「被選中次數」排序，次數越多代表越多面向策略同時看好。投資人不必逐套比對，打開榜單即掌握市場共識焦點，且每日早上8點自動更新、跟著市場輪動調整。

題材 機器人 市場

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