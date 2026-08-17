台股收盤上漲46點 股后川湖漲停再創新天價

台股今（17）日收盤上漲46.26點，終場以45,857.27點作收，成交量9,420億元；台積電（2330）收盤價2,400元，上漲5元，漲幅0.21%。股后川湖（2059）今日更是再以漲停作收。

今日成交金額大且走高為：欣興（3037）、景碩（3189）、南亞科（2408）、台達電（2308）、臻鼎-KY（4958）、大立光（3008）、創意（3443）及合晶（6182）；成交金額大且疲軟者則為：聯發科（2454）、國巨*（2327）、力積電（6770）、世芯-KY（3661）、仁寶（2324）、技嘉（2376）、旺宏（2337）、台燿（6274）及奇鋐（3017）。

永豐投顧表示，從美股季報與公司的發言來看，各大CSP業者雖然面對現金流下降、轉負的窘境，對AI投資的腳步並未動搖，甚至要加大力度，破除市場懷疑論。所以台股作為受益者，將繼續受惠，股價趨勢不變。美國通膨數據降低美國聯準會升息憂慮，S&P500創新高，投資人也變得積極。然而逐漸逼近美國期中選舉，政策存在極大變數，投資人追價要保留轉圜空間。

台股指數步步推進，投資人的信心也逐漸恢復，反映到盤面，跌深的股票由於籌碼因素，反而在反彈過程中有更大空間，短線機會可以把握。台股指數自7月底反彈以來，盤勢看回不回，逐漸逼近歷史高點，股價進入壓力圈，容易波動，當沖風險大，建議逢回買進，避免追價。