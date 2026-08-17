漲價風帶動 磷化銦三雄早盤股價強勢

台股盤整兩個多月後，我在29日進場做空，30日經歷一天的劇烈震盪，再過一天收在創史上最大漲點，帳上虧損是嚇死人的4000點，十口大台，帳上虧損最多是八百萬左右，但要再過一個交易日中午才停損出場。 但我很淡定，老聽眾也都知道。 我還原當時為什麼會做出這樣的選擇，以及為什麼空在地板，也出現實質虧損了，還能平心靜氣的完整原因。

2026-08-17 11:09