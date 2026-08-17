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漲價風帶動 磷化銦三雄早盤股價強勢
供應鏈消息傳出，AI光通訊晶片必備原料磷化銦（Inp）基板與磊晶將在第4季再度醞釀漲價，凸顯出市場對磷化銦基板、磊晶的需求相當旺盛，包括全新（2455）、聯亞（3081）、IET-KY（4971）等國內磊晶三雄今日早盤股價全數衝上漲停，成為台股盤面焦點。
由於全球光通訊產業正從「光銅並進」朝向「光進銅退」的趨勢快速邁進，磷化銦材料因具備高頻率與高速傳輸特性，因此近年來在市場中快速崛起，並成為AI產業鏈中的明日之星，促使包括全新、聯亞、IET等磊晶廠積極擴大磷化銦磊晶產能，藉此搶攻商機。
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