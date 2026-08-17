人氣王開高翻黑震盪！仁寶上周獲法人買超11萬張 伺服器轉型能續強？

台股17日高檔震盪，仁寶（2324）盤中爆量登上成交量冠軍，股價開高一度衝上44.95元，但隨後高檔反壓湧現翻黑，盤中回落至41～42元震盪。基本面強勁、法人狂買與短線漲多賣壓正面交鋒，成為今日盤面焦點。

仁寶上周股價大漲9.92%、至43.2元，三大法人合計買超11萬8813張，其中外資買超10萬8097張、自營商買超1萬774張，投信僅小賣58張。加上8月12日、14日先後攻上漲停，股價短時間快速墊高，今日爆量震盪也反映短線籌碼開始出現分歧。

基本面則是仁寶本波行情的重要支撐。第2季稅後純益31.33億元，年增549%，EPS 0.73元，改寫2024年第4季以來單季新高；上半年稅後純益51億元，年增91%，EPS 1.18元，更刷新2012年以來同期高，主要受惠PC及伺服器業務成長。

營收動能同樣維持強勢。仁寶7月營收達810.06億元，年增38.26%，創歷年同期新高；前7月累計營收5206.04億元，年增18.82%。展望第3季，受惠伺服器客戶需求持續強勁，出貨可望維持成長，伺服器將成為下半年主要成長動能。

為搶攻AI伺服器商機，仁寶持續擴大全球產能布局。董事長陳瑞聰表示，台灣、越南及美國將形成策略互補，大溪製造中心除生產L10、L11 AI伺服器整機櫃，也肩負新產品導入研發功能；越南規劃第二座廠區，美國德州兩座新廠則預計第4季試產，最快明年第1季放量，鎖定企業級及Hyperscaler客戶。

法人預期，仁寶2026年伺服器營收占比可達10%，2027年進一步加速，長期更有望提升至30%～40%，屆時PC營收占比將降至5成以下。這意味著仁寶的成長主軸正逐步由傳統PC製造，轉向AI伺服器及高效能運算。

不過，成本壓力仍是後續觀察重點。仁寶第2季受記憶體等零組件價格上漲影響，雖透過調升ASP部分轉嫁成本，毛利率仍降至4.6%；所幸產品組合優化及營運效率改善，毛利金額年增4%，營業利益仍成長9%。

此外，仁寶布局量子運算，透過NVIDIA CUDA-Q開發CGA平台及Compal GPU Annealer，並與高醫大合作探索新藥開發應用。量子運算短期獲利貢獻仍有限，現階段較屬估值延伸題材；對仁寶而言，真正決定股價續航力的，仍是AI伺服器訂單放量、獲利成長，以及法人買盤能否延續。