快訊

彰化選情緊張 卓伯源點名鄭麗文：若選輸應勇敢辭黨主席

獨／高雄-花蓮機票800元...叫賣哥喊破喉嚨沒人買 航空業者去也搭台鐵

蕭伊弟弟護姊開撕Joeman！爆約砲、包養 曬投資收益「我姊不缺錢」

聽新聞
0:00 / 0:00

人氣王開高翻黑震盪！仁寶上周獲法人買超11萬張 伺服器轉型能續強？

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
仁寶全力搶進AI伺服器市場。中央社
仁寶全力搶進AI伺服器市場。中央社

台股17日高檔震盪，仁寶（2324）盤中爆量登上成交量冠軍，股價開高一度衝上44.95元，但隨後高檔反壓湧現翻黑，盤中回落至41～42元震盪。基本面強勁、法人狂買與短線漲多賣壓正面交鋒，成為今日盤面焦點。

仁寶上周股價大漲9.92%、至43.2元，三大法人合計買超11萬8813張，其中外資買超10萬8097張、自營商買超1萬774張，投信僅小賣58張。加上8月12日、14日先後攻上漲停，股價短時間快速墊高，今日爆量震盪也反映短線籌碼開始出現分歧。

基本面則是仁寶本波行情的重要支撐。第2季稅後純益31.33億元，年增549%，EPS 0.73元，改寫2024年第4季以來單季新高；上半年稅後純益51億元，年增91%，EPS 1.18元，更刷新2012年以來同期高，主要受惠PC及伺服器業務成長。

營收動能同樣維持強勢。仁寶7月營收達810.06億元，年增38.26%，創歷年同期新高；前7月累計營收5206.04億元，年增18.82%。展望第3季，受惠伺服器客戶需求持續強勁，出貨可望維持成長，伺服器將成為下半年主要成長動能。

為搶攻AI伺服器商機，仁寶持續擴大全球產能布局。董事長陳瑞聰表示，台灣、越南及美國將形成策略互補，大溪製造中心除生產L10、L11 AI伺服器整機櫃，也肩負新產品導入研發功能；越南規劃第二座廠區，美國德州兩座新廠則預計第4季試產，最快明年第1季放量，鎖定企業級及Hyperscaler客戶。

法人預期，仁寶2026年伺服器營收占比可達10%，2027年進一步加速，長期更有望提升至30%～40%，屆時PC營收占比將降至5成以下。這意味著仁寶的成長主軸正逐步由傳統PC製造，轉向AI伺服器及高效能運算。

不過，成本壓力仍是後續觀察重點。仁寶第2季受記憶體等零組件價格上漲影響，雖透過調升ASP部分轉嫁成本，毛利率仍降至4.6%；所幸產品組合優化及營運效率改善，毛利金額年增4%，營業利益仍成長9%。

此外，仁寶布局量子運算，透過NVIDIA CUDA-Q開發CGA平台及Compal GPU Annealer，並與高醫大合作探索新藥開發應用。量子運算短期獲利貢獻仍有限，現階段較屬估值延伸題材；對仁寶而言，真正決定股價續航力的，仍是AI伺服器訂單放量、獲利成長，以及法人買盤能否延續。

仁寶

延伸閱讀

欣興漲停衝1,120元、景碩逼近歷史新高！ABF 四雄齊揚 法人押寶誰？

台股獲利真功夫！盤中多空46K 大關激戰

奇鋐飆漲停！00406A重倉5.13%單日漲逾2% 展現主動選股爆發力

7月上市櫃公司營收亮眼 中信投信：台股第4季可望延續多頭行情

相關新聞

台股今年要衝5萬點恐有變數？股添樂揭4大隱憂：當利多大家都知道就難再漲

台股自7月底觸底以來展現強勁反彈動能，短線大漲近6000點、漲幅約15%，市場看好挑戰5萬點的樂觀情緒再度升溫。 然而，財經YouTuber股添樂提醒，在大盤人氣回籠之際，融資餘額回升力道卻明顯落後，顯示大額資金態度轉趨謹慎。 他直言，當市場所有利多皆已被大眾熟知、甚至「咖啡廳阿伯阿嬤都能大談半導體供應鏈」時，投資人反而應收起樂觀心態、轉為保守應對。 股添樂回顧今年台股強勢主因，除了台積電受惠AI浪潮、CoWoS技術壟斷帶動出口與經濟成長外，國內主被動ETF累積吸金逾2兆元，成為抗衡外資賣壓的第四大法人力量。 然而，展望後市，他點出支撐台股進一步推升的催化劑正面臨4大隱憂：

人氣王開高翻黑震盪！仁寶上周獲法人買超11萬張 伺服器轉型能續強？

台股17日高檔震盪，仁寶（2324）盤中爆量登上成交量冠軍，股價開高一度衝上44.95元，但隨後高檔反壓湧現翻黑，盤中回落至41～42元震盪。基本面強勁、法人狂買與短線漲多賣壓正面交鋒，成為今日盤面焦點。

薪水漲太慢？25%上班族股票佔資產七成 不到二成獲利勝月薪

面試心得平台面試趣調查顯示，薪資停滯推波助瀾，一半上班族因加薪慢進場；86% 上班族投資股市，且近八成認為投資報酬率成長速度勝過加薪。不過，股市並非提款機，82% 獲利低於月薪，24% 認為靠股市達成財務自由根本不可能。

台積電早盤守2,400元「英國巴菲特」旗下 Fundsmith首列114萬股ADR

台股今（17）日在4.6萬點附近高檔換手，盤中一度站上4.6萬點，漲幅雖然收斂，指數仍穩居紅盤。加權指數上漲167點、漲幅0.37%；半導體權值股由台積電（2330）穩住陣腳，上漲5元至2,400元，日月光投控（3711）漲4元至620元，聯發科（2454）則下跌130元至4,080元，呈現漲跌互見。

台股開高震盪 盤中一度上漲378點至46,189點 收復46,000點大關

美股四大指數上周五均收黑，以費城半導體指數下跌0.3%跌幅較大，不過亞股17日多數上漲，帶動台股今日開高震盪，盤中最高上漲378點至46,189點，收復46K大關。台積電（2330）盤中最高上漲15元至2,410元。

大台十口遭軋4千點、慘賠8百萬！楚狂人淡定靠「82配置」補血：美債換正二逢低加碼回血

台股盤整兩個多月後，我在29日進場做空，30日經歷一天的劇烈震盪，再過一天收在創史上最大漲點，帳上虧損是嚇死人的4000點，十口大台，帳上虧損最多是八百萬左右，但要再過一個交易日中午才停損出場。 但我很淡定，老聽眾也都知道。 我還原當時為什麼會做出這樣的選擇，以及為什麼空在地板，也出現實質虧損了，還能平心靜氣的完整原因。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。