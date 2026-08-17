薪水漲太慢？25%上班族股票佔資產七成 不到二成獲利勝月薪

面試心得平台面試趣調查顯示，薪資停滯推波助瀾，一半上班族因加薪慢進場；86% 上班族投資股市，且近八成認為投資報酬率成長速度勝過加薪。不過，股市並非提款機，82% 獲利低於月薪，24% 認為靠股市達成財務自由根本不可能。

上班族為什麼急著進場？面試趣調查，79.7%認為投資報酬率比加薪更快，僅20.3%認為加薪比股市快，等加薪不如等開盤。

面試趣探究投資原因（複選），想要財富自由（57.1%）和累積退休金（54.6%）名列前茅，加薪太慢（52.2%）和薪水太低（50.0%）緊追在後。一半上班族進場，是對薪資失望，只好將希望轉向股市。

進場的人多，每月敢投入的資金卻有明顯落差。調查指出，67.1% 上班族每月投入不到三成月薪。但是面試趣詢問「總資產有幾成在股市裡」時，卻有高達24.9%上班族將七成以上資產壓在股市。每四人就有一人的身家押在股票上，只要股市一次大跌就可能傷及老本。

82% 上班族的每月平均損益並未超過月薪，投資收入距離取代薪水還有很長一段距離。詢問幾歲能靠股市財務自由，最多人（31.6%）認為要到 50 多歲，25.1% 回答不可能。

面試趣提醒，本業才是本金的來源，換一份待遇合理、有成長空間的工作，比苦等飆股更實際。投資應作為資產後盾，而非逃避低薪職場的唯一出口。