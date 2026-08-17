台股今年要衝5萬點恐有變數？股添樂揭4大隱憂：當利多大家都知道就難再漲

台股自7月底觸底以來展現強勁反彈動能，短線大漲近6000點、漲幅約15%，市場看好挑戰5萬點的樂觀情緒再度升溫。

然而，財經YouTuber股添樂提醒，在大盤人氣回籠之際，融資餘額回升力道卻明顯落後，顯示大額資金態度轉趨謹慎。

他直言，當市場所有利多皆已被大眾熟知、甚至「咖啡廳阿伯阿嬤都能大談半導體供應鏈」時，投資人反而應收起樂觀心態、轉為保守應對。

股添樂回顧今年台股強勢主因，除了台積電受惠AI浪潮、CoWoS技術壟斷帶動出口與經濟成長外，國內主被動ETF累積吸金逾2兆元，成為抗衡外資賣壓的第四大法人力量。

然而，展望後市，他點出支撐台股進一步推升的催化劑正面臨4大隱憂：

第一、估值處於絕對高檔，半導體板塊預期已被打滿，不容許任何獲利瑕疵。 第二、美股科技巨頭資本支出增速放緩，在連續兩年高成長墊高基期下，2027年增幅預料收斂至三成左右，難以複製過往動能。 第三、巨頭財務負擔加重且AI變現未明，五大科技巨頭表外承諾負債高達1.65兆美元，且目前AI獲利模式多停留在出租資料中心，下游變現進度仍待觀察。 第四、美債10年期殖利率升至4.7%，高無風險利率墊高企業融資成本，同時也分食了高本益比科技股的資金吸引力。

面對市場缺乏進一步拉高本益比的條件，股添樂提出3大資產配置與操作因應策略：

一、增量資金轉向海外美股：台積電遠期本益比約20倍，與美股科技巨頭相當。

若未來AI順利變現，受惠核心將轉向美股軟體與應用層（如標普500、那斯達克指數成分股）。

若資本支出縮手，科技巨頭財務轉佳亦屬中性偏多，資金出海布局美股ETF更具防禦與補漲潛力。

二、台股維持定期定額並等待左側進場：台股權值股估值難以大幅擴張，但若能複製7月大幅修正回檔兩成的情境，將是優質的左側布局時機。

三、鎖定高毛利零組件、轉型轉機股與能源基建：選股難度提高下，可聚焦具訂價話語權且毛利率優於預期的AI零組件（如滑軌龍頭川湖、散熱健策、IC載板）、跨入AI伺服器轉型的低估值代工廠（如華碩、仁寶、技嘉），以及建設週期長、受惠資料中心用電需求的電力能源基建與燃料電池族群（如伊頓、奇異維諾瓦、台達電、高力）。

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