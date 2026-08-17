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台股盤中小漲 國銀看好後續走勢
台股17日持續站穩4.5萬至4.6萬點區間震盪，國泰世華銀行分析，台股基本面強勁，在融資去槓桿後快速反彈，成交量持平全年平均，顯示流動性未枯竭，隨著半導體漲價與缺貨潮延續，有助於穩固台股毛利率與營利率維持高檔，預估今年企業盈餘從年增58%上修至65%，明年獲利亦上修，後續高點可期。
國泰世華銀指出，AI需求延續，使得台股企業營收保持高成長率，根據台灣證券交易所統計，7月營收年成長48%，其中，AI伺服器組裝廠的電腦及周邊設備業年成長51%，加上今年下半年和明年企業預估獲利上修，台股後市高點可期，建議長期投資人可定期定額分批買進，不過需留意短中期獲利了結賣壓所帶來的投資波動。
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