台積電早盤守2,400元「英國巴菲特」旗下 Fundsmith首列114萬股ADR

台股今（17）日在4.6萬點附近高檔換手，盤中一度站上4.6萬點，漲幅雖然收斂，指數仍穩居紅盤。加權指數上漲167點、漲幅0.37%；半導體權值股由台積電（2330）穩住陣腳，上漲5元至2,400元，日月光投控（3711）漲4元至620元，聯發科（2454）則下跌130元至4,080元，呈現漲跌互見。

國際長線資金也浮現新動向。由有「英國巴菲特」之稱的Terry Smith創辦、以長期持有高品質企業聞名的Fundsmith，上周五（14日）申報第2季13F，截至6月底持有台積電114萬8,449股ADR，市值5.485億美元，占其美股申報部位約4.02%；第1季13F尚未列出台積電，顯示台積電是第2季新出現在申報名單的持股。

台積電海外布局也開始繳出成績。最新半年報顯示，TSMC Arizona Corporation、Japan Advanced Semiconductor Manufacturing, Inc.、台積電（南京）有限公司及台積電（中國）有限公司上半年合計獲利585.29億元，年增215.4%、創同期新高；其中，美國廠獲利360.66億元，日本廠也由虧轉盈。

台積電董事長魏哲家今年股東會曾直白喊話，未來幾年營運仍然很好，「你如果預計買股票，請繼續」。隨著海外廠獲利創高，加上國際長線資金現蹤，這番「繼續買」的說法也再度受到市場關注。