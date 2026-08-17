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塑膠航運走強 台股盤中漲逾200點攻46000點

中央社／ 台北17日電

台股今天震盪走高，盤中加權指數上漲逾200點，突破46000點。塑膠和航運股表現強勢，盤中類股指數分別上漲逾2.6%和3.6%。

至10時42分，台股加權指數為46012.64點，上漲201.63點，成交值新台幣5777億元。

台積電今天股價最高達到2410元，上漲15元，市值達到62.49兆元，貢獻大盤約119點。其餘電子權值股漲跌互見，台達電、日月光投控和聯電上漲，聯發科、鴻海和國巨走跌，整體電子類股指數一度漲約1.06%。

高價股同樣漲跌互見，股王信驊最低下跌710元。股后川湖強攻漲停，達到1萬3750元。健策和大立光也攻上漲停，分別達到5340元及5070元。

傳統產業股方面，長榮、陽明和萬海股價齊揚，帶動航運類股指數上漲逾3.6%，表現強勢。塑膠類股也有不錯表現，盤中類股指數上揚逾2.6%，紡織和電纜類股表現相對疲弱，類股指數分別下挫逾1%及2%。

富邦金和國泰金盤中股價下挫逾3%，影響整體金融類股指數下跌逾2%，表現疲弱。

航運 台股 航運股

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