SCFI 連三漲 法人對海運股後市仍暫評價為中立

反應國際海運市場運價動向的SCFI指數，截至上周為3,355.24點，較前一周上漲2.4%，其中，美東線周漲2.9%，美西線周漲3.5%，歐洲線則是周跌0.6%，SCFI指數已是連續第三周反彈。

展望後市，法人機構表示，美國線方面，近期需求仍維持旺季水準；歐洲線方面，儘管葉門胡塞組織持續於紅海區域攻擊船隻，馬士基仍將航線納入復航紅海的考量，目前中東戰事局勢反覆，在安全疑慮未完全解除前，其他航商不至於出現大規模復航計畫，因先前運價水準已高，短期內將維持緩跌走勢。

此外，9月之後進入旺季需求尾聲，預期運價欲漲不易。油價方面，近期新加坡低硫油價格反彈，戰爭前約每噸500美元，戰爭後一度上漲至1,120美元，近期則來到近820美元，若以低硫油價格漲價每噸100美元估算，則美西線燃油單位成本上漲100美元、歐洲線約上漲50美元，以目前歐美線運價水準而言，燃油成本上漲對於航商獲利影響有限。

整體而言，近期運價水準持續維持高檔震盪，航商第3季獲利將較第2季進一步走高，但第4季將進入需求淡季，營運將呈價量俱跌，因此，對海運股後市評價暫維持中立。