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法人看好載板中長期缺口 欣興價漲量增亮紅燈劍指歷史高點
載板暨PCB大廠欣興（3037）今日股價開盤不到10分鐘就奔上漲停板1,120元，成交隨之放大、接近午盤就有逾4萬張成交，呈現價漲量增格局，且股價距離歷史高點的1,130元僅剩下2檔tick，明日可望創新高價。
受惠於全球AI商機強強滾，加上高階ABF載板與HDI良率持續優化，營運表現備受市場矚目。根據外資與法人研究指出，隨著人工智慧與高速運算（HPC）應用擴大，載板中長期供需缺口浮現，為產業後市注入強心針。
在股價與財務表現方面，欣興先前公布的財報繳出亮眼成績單，單季稅後純益改寫多季以來的新高紀錄，毛利率與獲利動能同步走揚。法人分析，隨著雲端大廠與大型客戶的AI專案逐步放量，下半年營運爆發力道可期，激勵市場對其長期評價正向看待，吸引資金持續聚焦。
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