大台十口遭軋4千點、慘賠8百萬！楚狂人淡定靠「82配置」補血：美債換正二逢低加碼回血

台股盤整兩個多月後，我在29日進場做空，30日經歷一天的劇烈震盪，再過一天收在創史上最大漲點，帳上虧損是嚇死人的4000點，十口大台，帳上虧損最多是八百萬左右，但要再過一個交易日中午才停損出場。

但我很淡定，老聽眾也都知道。

我還原當時為什麼會做出這樣的選擇，以及為什麼空在地板，也出現實質虧損了，還能平心靜氣的完整原因。

為什麼跌這麼多了還空？還原交易邏輯

台股近兩個多月以來的區間震盪，大部分時間我是空手觀望的，直到7月28日就暴跌超過2000點，跌破兩個月的區間整理低點，你要說是頸線也可以。

頸線一破就是頭部成立，如果頭部成立，根據我的波段策略，就是跌破頸線後，隔天如果中午還站不回來，就進場做空。

我也認為空這裡很地板，但我過去多年公開示範都是說到做到，還是摸摸鼻子，像往常一樣設定停損下空單，並提醒：因為現在位階很高，所以我之後示範操作都會減半。

這次被空到最大漲點，虧損也突破最大資金拉回（MDD，Max Drawdown）。

我過去六年示範操作的MDD是2023年連續兩筆單，一筆虧486點，一筆虧266點，兩筆加起來752點。

但當時台股位階大概是一萬多點，以現在高三倍的位階來看，MDD跟著放大三倍，以我還降低口數操作算來，停損2000多點，也是很合理。

多策略配置：兩成期貨、八成長線 實際扛住了什麼

我整體資產的配置，是八成資金放在買了不賣的長線部位，兩成資金放終極波段的期貨部位。

所以期貨策略被軋空的同時，佔我長線部位三成多的台積電漲停，NASDAQ正二也漲了超過8%，再加上我按照提早設定的加碼規劃，進場抄底買了一些台灣50正二，冷門股也都漲不少。

非常推薦平常就先規劃好逢低買進策略，遇到股市大跌，你沒有先想好要怎麼逢低加碼的話，遇到下跌，損失規避的心理偏誤會佔據整個腦袋。

但如果有先規劃好哪裡買、怎麼買、買多少，心態會從害怕損失變成期待回檔，一定要好好把握，可以說是天跟地的差別。

我之前分享過，逢低加碼的重點是把原本曝險較低的，轉換到曝險較高的標的，就不用另外增加資金進去，例如原型換正二，或是美債換股票。

我台股第一個逢低加碼點，我設定在高點跌15%的地方，就會逢低加碼。

從48000高點計算，跌15%大約在4萬點出頭，所以29日那天，我除了波段策略進場做空，也同時執行了我規劃的長線加碼策略，把一些美債換成台灣50正二。

光是週五反彈這一筆就賺18%回來，挺爽的。這筆加碼單就補了大約1/5的期貨虧損。

整體來看，這波兩個月的修正，我長線部位最多只獲利回吐6.4%（這是累積數字），比起吐回上半年獲利的人，是幾乎沒受什麼傷。

即使期貨進場做空的同時，長線部位還是偏多。雖然單筆交易空在地板，但整體資產部位也有感補血，前兩個月的帳面總損失，也收斂到2.1%左右。

這就是「多策略互相掩護」實際發生的樣子，不是嘴上說說。

就算要評價波段策略失靈，或是不再像過去一樣績效好，或是被軋4000點風險太大，那就是沒有搞懂我一直以來的投資哲學：多策略操作，讓單一策略的風險，不等於整體資產的風險。

別忘了我們今年迄今為止做了三筆單，累積獲利9591點，就算這次虧個2000點，還是賺了7000多點。總資產也是漲多跌少，沒有在暴漲暴跌，把賺的錢全吐回去這種事。

而且自從去年四月崩盤以後，我就想通了，只要不要全部開過大槓桿，讓自己有可能一夜歸零，帳上賺賠對我來說其實就是數字變化而已，我的生活沒什麼影響。

增加保證金 vs. 減少口數：你適合怎麼降槓桿

這次我提醒要降低部位之後，剛好有人問我：減少口數，或是拉高保證金，兩種減碼的方式都可以用嗎？

大原則是對的，差別是減少口數，是比起增加保證金更積極的方式。

如果你從年初到現在有賺錢，本金變大，那照比例來看，你加碼保證金、維持口數不變是比較適合的選擇；反過來講，如果你今年沒什麼賺錢，那就適合直接降口數。

我自己的設定，是把期貨帳戶當成只出不進的提款機，如果波段策略賺了錢，就會出金一部份去加碼我長線部位的標的。

我會設定這個單向出口，是因為即使到我現在的程度，對市場還是很小心謹慎，也不敢放鬆說，反正我期貨賠錢了，就從長線部位再調錢去補洞。

我設定這種單向管道，做不順就自然被迫要減碼，這也就自然降低風險，反正我的策略長期看就是賺多賠少，所以我即使減碼做，做著做著也就會賺回來，到時我再擴大就好，風險會隨著我期貨保證金自然調整，而不是無限補血，我看過很多人越補越大洞，最後重傷。

成為長期期貨市場贏家的關鍵就一句話，贏要衝，輸要縮，千萬不要在不順的時候越下越大想要一次翻本，那只會讓你更快畢業而已。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：空在地板被軋 4000 點，實況還原直送：不用每次都賭多空，資產也能穩穩漲