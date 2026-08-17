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股市投資熱 上班族持股排行出爐 這檔排名第一超越台積電

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
上班族無法緊盯股市，因此投資ETF比個股多。聯合報系資料照
上班族無法緊盯股市，因此投資ETF比個股多。聯合報系資料照

台股熱，上班族都在買什麼股票？面試心得平台面試趣公布最新職場股市調查，元大台灣 50（0050）以62.2%的比重壓倒性奪冠，護國神山台積電則以14.4%居次。

根據面試趣統計上班族最愛的持股名單，前五名依序為 0050（62.2%）、台積電（14.4%）、0056（9.7%）、00878（8.5%）和 006208（7.1%）。

除了台積電，榜單幾乎由ETF（指數型股票基金） 包辦。大盤型ETF遠勝高股息和個別公司股票。上班盯盤成浪潮，但是比起個股，跟著大盤走，透過定期定額方式分批買進，成為最多人選擇、負擔得起且勝率較高的投資策略。

面試趣公開了上班族的投資輪廓。85.6%的上班族投資股市，其中35到44歲88.7%居冠，正值扛房貸、養小孩的年紀，最需要薪水以外的收入。

從產業和地區來看，科技業投資熱度最高。資訊科技業進場達89.4%。地區方面，新竹縣投資96.6%奪冠，新竹市92.7%居次，台北市則以91.2%緊追在後。竹科工程師資金充裕，投資意願也最強。

面試趣分析，選擇0050這類市值型 ETF，符合上班族追求長期投資、節省盯盤時間的狀況。不過，專家也建議顧好工作，累積資產比期待一次飆股實在。把股市當作加薪的管道，才是最穩健的策略。

台積電 上班族 ETF

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