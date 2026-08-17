美股收黑無礙！台股再攻46K 大關 川湖又現跳空漲停
美國7月零售銷售意外下滑，加上8月密西根大學消費者信心初值降至51，消費動能出現降溫訊號；另一方面，標普500指數連日創高後調節壓力升溫，美股主要指數上周五全面收黑，台股ADR同步偏弱，台積電（2330）ADR下跌0.96%。
台股17日開盤小漲30.16點、報45,841.17點，隨後在台積電、台達電（2308）、欣興（3037）、川湖（2059）、健策（3653）等電子權值股聯袂走強，加上股后川湖跳空攻上漲停，大盤漲勢快速擴大，一度大漲近380點、重新站上46,000點大關；盤面上仁寶（2324）、力積電（6770）、漢翔（2634）等個股交投熱絡，市場資金維持高檔活躍。
盤面上，五大權值股開盤漲跌互見。其中，台積電開高15元、至2,410元，台達電報1,950元、日月光投控（3711）報626元，均以高檔開出；鴻海（2317）開在平盤259.5元；聯發科（2454）則開低報4,205元。
類股方面，電子零組件、油電燃氣、玻陶、光電等漲幅居前，居家生活、電器電纜、金融等相對疲弱。
回顧台股14日表現，集中市場指數下跌210.47點、收45811.01點，成交值達1.06兆元。三大法人買超516.63億元，包括外資買超453.51億元，投信買超79.73億元，自營商賣超16.61億元。
累計上周，集中市場指數上漲1585.1點、漲幅3.58%，周線連2紅。三大法人合計買超2645.37億元，包括外資買超2061.36億元，投信買超153.72億元，自營商買超430.29億元。
展望後市，法人指出，AI供應鏈持續升溫，加上機器人、無人機等題材接力，法人看好台股多頭格局延續；惟本周三期指結算、外資期貨淨空單逾8.5萬口，短線震盪風險仍高，操作宜逢低布局、反彈汰弱留強，聚焦中大型AI權值股。
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