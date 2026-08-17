美股收黑無礙！台股再攻46K 大關 川湖又現跳空漲停

以台韓為主的亞股7月大修正，8月以來重拾漲勢。法人指出，亞股投資機會多元，AI投資主題持續發展，但波動也同步升高，投資焦點回歸獲利品質與評價紀律，持續看多台、韓、陸股的投資機會。

2026-08-17 02:07