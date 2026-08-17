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美股收黑無礙！台股再攻46K 大關 川湖又現跳空漲停

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股17日開盤小漲30.16點、報45,841.17點。中央社
台股17日開盤小漲30.16點、報45,841.17點。中央社

美國7月零售銷售意外下滑，加上8月密西根大學消費者信心初值降至51，消費動能出現降溫訊號；另一方面，標普500指數連日創高後調節壓力升溫，美股主要指數上周五全面收黑，台股ADR同步偏弱，台積電（2330）ADR下跌0.96%。

台股17日開盤小漲30.16點、報45,841.17點，隨後在台積電、台達電（2308）、欣興（3037）、川湖（2059）、健策（3653）等電子權值股聯袂走強，加上股后川湖跳空攻上漲停，大盤漲勢快速擴大，一度大漲近380點、重新站上46,000點大關；盤面上仁寶（2324）、力積電（6770）、漢翔（2634）等個股交投熱絡，市場資金維持高檔活躍。

盤面上，五大權值股開盤漲跌互見。其中，台積電開高15元、至2,410元，台達電報1,950元、日月光投控（3711）報626元，均以高檔開出；鴻海（2317）開在平盤259.5元；聯發科（2454）則開低報4,205元。

類股方面，電子零組件、油電燃氣、玻陶、光電等漲幅居前，居家生活、電器電纜、金融等相對疲弱。

回顧台股14日表現，集中市場指數下跌210.47點、收45811.01點，成交值達1.06兆元。三大法人買超516.63億元，包括外資買超453.51億元，投信買超79.73億元，自營商賣超16.61億元。

累計上周，集中市場指數上漲1585.1點、漲幅3.58%，周線連2紅。三大法人合計買超2645.37億元，包括外資買超2061.36億元，投信買超153.72億元，自營商買超430.29億元。

展望後市，法人指出，AI供應鏈持續升溫，加上機器人、無人機等題材接力，法人看好台股多頭格局延續；惟本周三期指結算、外資期貨淨空單逾8.5萬口，短線震盪風險仍高，操作宜逢低布局、反彈汰弱留強，聚焦中大型AI權值股。

川湖

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壽險買AI股挑「深層供應鏈」台積電仍是布局核心

AI行情續熱，壽險資金卻從「買AI」開始「挑AI」。據四大壽險金控揭露台股第2季大額交易名單，台積電續居核心，廣達、緯創等伺服器鏈多空對作，新布局更往設備、材料與零組件擴散，顯示資金開始前進深層供應鏈，「挖AI金礦」。

投信基金規模 終止創高

投信投顧公會最新統計資料7月底投信各類型基金規模出爐，受到AI變現疑慮、聯準會升息擔憂等利空因素影響，股市經歷劇烈震盪，導致7月終止創高步伐，單月減少5,405.64億元，整體規模降至15.63兆。

韓陸股後市 法人看多

以台韓為主的亞股7月大修正，8月以來重拾漲勢。法人指出，亞股投資機會多元，AI投資主題持續發展，但波動也同步升高，投資焦點回歸獲利品質與評價紀律，持續看多台、韓、陸股的投資機會。

台股企業獲利 法人上修

上市櫃公司第2季獲利繳出2.03兆元、遠優於市場預期的數字後，掀起一波法人上修獲利潮，目前內、外資機構最新預估，今年上市櫃企業獲利有望來到7.2兆元，部分分析師喊出最高可達7.8兆元，再創新高，將成引領大盤上攻48K的關鍵。

上市櫃86家法說 助攻行情

上市櫃公司將陸續召開法說會，對投資人釋放第3、4季營運展望。至8月底，已有86家公司宣布將陸續召開，主要集中在金控、AI供應鏈等族群，法說會內容將是推升行情走強的最大利多。

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