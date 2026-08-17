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上市櫃86家法說 助攻行情

經濟日報／ 記者周克威／台北報導

上市櫃公司將陸續召開法說會，對投資人釋放第3、4季營運展望。至8月底，已有86家公司宣布將陸續召開，主要集中在金控、AI供應鏈等族群，法說會內容將是推升行情走強的最大利多。

統計截至8月底，將有86家公司陸續召開法說會。其中，千元俱樂部就有17日的創意、18日欣興、21日貿聯-KY、24日新代、27日宜鼎、28日亞德客-KY；另外，股價在500元以上的還有聖暉*、大量、南俊國際、華星光、崇越、聯鈞，總計股價在100元以上的有30家。

當中市值最大的是富邦金的2.02兆元、欣興1.67兆元、國泰金1.64兆元、中信金1.32兆元，創意7,323億元、兆豐金7,023億元。其他逾4,000億元的還有永豐金、華南金、第一金、貿聯-KY、群創等。這86家公司市值合計達13.94兆元，主要集中在金控、AI供應鏈、面板、電機等族群上。

在這些即將召開法說會的公司中，吸引許多操盤人提前卡位，統計近五個交易日大買逾1萬張的公司，即有英業達、群創、宏碁、第一金、永豐金、國泰金、漢翔、聯茂、欣興等九檔；而買超逾2,000張的還有中信金、兆豐金、華星光、聯鈞、富邦金、大同、廣宇等。

華南投顧董事長呂仁傑、元富投顧總經理江浩農表示，召開法說會的公司，只要營運展望優於預期，今、明年獲利持續成長，不僅可望激勵自家股價走勢，也有望帶動大盤表現。

國泰金 法說會 富邦金 兆豐金 中信金

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