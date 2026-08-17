壽險買AI股挑「深層供應鏈」台積電仍是布局核心

AI行情續熱，壽險資金卻從「買AI」開始「挑AI」。據四大壽險金控揭露台股第2季大額交易名單，台積電續居核心，廣達、緯創等伺服器鏈多空對作，新布局更往設備、材料與零組件擴散，顯示資金開始前進深層供應鏈，「挖AI金礦」。

台積電（2330）仍是壽險業者眼中最穩的AI壓艙石。國泰（2882）、富邦（2881）與中信（2891）第2季合計加碼1萬3,485張，僅凱基金（2883）減碼6,679張；反觀首季新寵京元電（2449），國泰、富邦及凱基合計反手大砍7.8萬張，聯電（2303）也遭國泰、中信合計減碼逾40萬張。

這顯示壽險資金對AI的信仰沒變，但持股忠誠度下降、個股輪動加快。其中AI伺服器鏈分歧更大，國泰狂敲廣達12.3萬張，富邦、凱基與中信卻合計大砍5.8萬張；緯創也呈現兩買、一賣、一退出。

從整體部位來看，四家策略也開始分流。以科技股持股市值增幅對照同期科技股51.7%漲幅來看，國泰、中信跑贏市場、整體偏向加碼；富邦、凱基則落後市場，偏向調節。

國泰金6月底科技股水位6,649億元，季增57%，略高於科技股漲幅，顯示首季減碼鎖利後，第2季轉回加碼。除狂買廣達，也加碼世界先進2.8萬張、英業達1.4萬張及緯創近8,000張；另一手卻大砍聯電32.6萬張、仁寶21.3萬張及京元電5.4萬張，操作轉為「大換股」。

富邦金科技股水位6,334億元，季增42%，低於科技股漲幅，策略偏向「核心加固、上下游輪動」。除加碼台積電8,066張，也買進國巨、大聯大、緯創及日月光，同步減碼廣達3.2萬張、京元電2.4萬張。

四家操作明顯往產業鏈深處延伸。國泰新增環球晶、川湖、穎崴；富邦新進新應材、辛耘、精測、致茂；凱基布局鴻勁、國巨，中信則廣泛納入設備、材料、PCB與高階零組件。

法人分析，這反映壽險資金已不再只集中大型權值與組裝龍頭，而是往設備、材料、測試與零組件尋找下一棒，操作從「買AI龍頭」走向「挖AI供應鏈金礦」。