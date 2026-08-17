聽新聞
0:00 / 0:00

壽險買AI股挑「深層供應鏈」台積電仍是布局核心

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
AI行情續熱，壽險資金卻從「買AI」開始「挑AI」。 路透
AI行情續熱，壽險資金卻從「買AI」開始「挑AI」。 路透

AI行情續熱，壽險資金卻從「買AI」開始「挑AI」。據四大壽險金控揭露台股第2季大額交易名單，台積電續居核心，廣達、緯創等伺服器鏈多空對作，新布局更往設備、材料與零組件擴散，顯示資金開始前進深層供應鏈，「挖AI金礦」。

台積電（2330）仍是壽險業者眼中最穩的AI壓艙石。國泰（2882）、富邦（2881）與中信（2891）第2季合計加碼1萬3,485張，僅凱基金（2883）減碼6,679張；反觀首季新寵京元電（2449），國泰、富邦及凱基合計反手大砍7.8萬張，聯電（2303）也遭國泰、中信合計減碼逾40萬張。

這顯示壽險資金對AI的信仰沒變，但持股忠誠度下降、個股輪動加快。其中AI伺服器鏈分歧更大，國泰狂敲廣達12.3萬張，富邦、凱基與中信卻合計大砍5.8萬張；緯創也呈現兩買、一賣、一退出。

從整體部位來看，四家策略也開始分流。以科技股持股市值增幅對照同期科技股51.7%漲幅來看，國泰、中信跑贏市場、整體偏向加碼；富邦、凱基則落後市場，偏向調節。

國泰金6月底科技股水位6,649億元，季增57%，略高於科技股漲幅，顯示首季減碼鎖利後，第2季轉回加碼。除狂買廣達，也加碼世界先進2.8萬張、英業達1.4萬張及緯創近8,000張；另一手卻大砍聯電32.6萬張、仁寶21.3萬張及京元電5.4萬張，操作轉為「大換股」。

富邦金科技股水位6,334億元，季增42%，低於科技股漲幅，策略偏向「核心加固、上下游輪動」。除加碼台積電8,066張，也買進國巨、大聯大、緯創及日月光，同步減碼廣達3.2萬張、京元電2.4萬張。

四家操作明顯往產業鏈深處延伸。國泰新增環球晶、川湖、穎崴；富邦新進新應材、辛耘、精測、致茂；凱基布局鴻勁、國巨，中信則廣泛納入設備、材料、PCB與高階零組件。

法人分析，這反映壽險資金已不再只集中大型權值與組裝龍頭，而是往設備、材料、測試與零組件尋找下一棒，操作從「買AI龍頭」走向「挖AI供應鏈金礦」。

壽險 供應鏈 廣達 台積電

延伸閱讀

主動式 ETF 最近都在買誰？寶雅爆量奪冠、南亞富喬跟上

13F報告出爐 台積電ADR籌碼大換手！機構法人對產業看法分歧

美股ETF 三族群帶財

台股震盪別亂追！法人喊「選股不選市」 AI、電力供應鏈看俏

相關新聞

壽險買AI股挑「深層供應鏈」台積電仍是布局核心

AI行情續熱，壽險資金卻從「買AI」開始「挑AI」。據四大壽險金控揭露台股第2季大額交易名單，台積電續居核心，廣達、緯創等伺服器鏈多空對作，新布局更往設備、材料與零組件擴散，顯示資金開始前進深層供應鏈，「挖AI金礦」。

上市櫃86家法說 助攻行情

上市櫃公司將陸續召開法說會，對投資人釋放第3、4季營運展望。至8月底，已有86家公司宣布將陸續召開，主要集中在金控、AI供應鏈等族群，法說會內容將是推升行情走強的最大利多。

投信基金規模 終止創高

投信投顧公會最新統計資料7月底投信各類型基金規模出爐，受到AI變現疑慮、聯準會升息擔憂等利空因素影響，股市經歷劇烈震盪，導致7月終止創高步伐，單月減少5,405.64億元，整體規模降至15.63兆。

韓陸股後市 法人看多

以台韓為主的亞股7月大修正，8月以來重拾漲勢。法人指出，亞股投資機會多元，AI投資主題持續發展，但波動也同步升高，投資焦點回歸獲利品質與評價紀律，持續看多台、韓、陸股的投資機會。

台股企業獲利 法人上修

上市櫃公司第2季獲利繳出2.03兆元、遠優於市場預期的數字後，掀起一波法人上修獲利潮，目前內、外資機構最新預估，今年上市櫃企業獲利有望來到7.2兆元，部分分析師喊出最高可達7.8兆元，再創新高，將成引領大盤上攻48K的關鍵。

黃詣庭專欄／半導體、散熱、ASIC 長線向上

今年以來台股受惠強勁AI基礎建設及算力需求爆發，晶圓代工、IC設計、記憶體及相關供應鏈等企業獲利大幅成長，帶動加權指數上半年上漲59.3%，收在46,125.91點，創下歷史新高。美股同樣瘋狂，費城半導體指數上半年大漲101.1%，資金湧進記憶體、DRAM、ASIC、GPU、CPU、光通訊等AI相關產業。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。