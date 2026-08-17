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台股企業獲利 法人上修

經濟日報／ 記者周克威／台北報導

上市櫃公司第2季獲利繳出2.03兆元、遠優於市場預期的數字後，掀起一波法人上修獲利潮，目前內、外資機構最新預估，今年上市櫃企業獲利有望來到7.2兆元，部分分析師喊出最高可達7.8兆元，再創新高，將成引領大盤上攻48K的關鍵。

內外資法人機構自行加計金控等獲利，估算整體企業第2季獲利來到2.03兆元，優於分析師預期，使得法人圈開始著手上修第3、4季獲利，部分大型機構搶先釋出預估，原本第3季獲利1.8-1.88兆元的預估數字，一口氣上調至2.15兆元。

第4季1.85-1.9兆元的獲利預估，也上修至2.2兆元，帶動今年整體企業獲利預估數由6.6-6.8兆元，一舉上修至7.2兆元，部分機構數字更來到7.8兆元，較去年4.5兆元大增73%。

富邦投顧董事長陳奕光、永豐投顧總經理黃柏棠表示，此波獲利上修潮，不僅是台股自身因素，以具有高連動性的費半來看，國際大行在企業公布第2季財報與第3季展望後，也上修今、明、後年獲利預期，幅度來到0.65%、1.4%、1.7%。

同時，考量國內8月出口可望來到766-789億美元的新高，意味台積電等AI供應鏈的8月營收可期，激勵法人圈進一步上修台股今年獲利展望。

另外，統一投顧董事長黎方國、台新投顧總經理黃文清指出，觀察法人動向，在9至12月間，投信將募集的各類型基金有望上看5,000億元，包括主動式ETF約3,000億元、被動式ETF約1,500億元，後市不乏上攻動能。

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投信基金規模 終止創高

投信投顧公會最新統計資料7月底投信各類型基金規模出爐，受到AI變現疑慮、聯準會升息擔憂等利空因素影響，股市經歷劇烈震盪，導致7月終止創高步伐，單月減少5,405.64億元，整體規模降至15.63兆。

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上市櫃公司第2季獲利繳出2.03兆元、遠優於市場預期的數字後，掀起一波法人上修獲利潮，目前內、外資機構最新預估，今年上市櫃企業獲利有望來到7.2兆元，部分分析師喊出最高可達7.8兆元，再創新高，將成引領大盤上攻48K的關鍵。

上市櫃86家法說 助攻行情

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半導體、散熱、ASIC 長線向上

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