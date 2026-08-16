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AI股大洗牌！聯電遭大砍、廣達被狂買 壽險投資走向曝光

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

AI行情續熱，壽險資金卻開始「挑AI」。據四大壽險金控揭露台股第2季大額交易名單，台積電（2330）續居核心，廣達、緯創等伺服器鏈多空對作，新布局更往設備、材料與零組件擴散，資金開始「挖AI供應鏈金礦」。

台積電仍是最穩的AI壓艙石。國泰、富邦與中信第2季合計加碼1萬3,485張，僅凱基金減碼6,679張；反觀首季新寵京元電，國泰、富邦及凱基合計反手大砍7.8萬張，聯電也遭國泰、中信合計減碼逾40萬張。

這顯示壽險資金對AI的信仰沒變，但持股忠誠度下降、個股輪動加快。

其中AI伺服器鏈分歧更大，國泰狂敲廣達12.3萬張，富邦、凱基與中信卻合計大砍5.8萬張；緯創也呈現兩買、一賣、一退出。

從整體部位來看，四家策略也開始分流。以科技股持股市值增幅對照同期科技股51.7%漲幅來看，國泰、中信跑贏市場、整體偏向加碼；富邦、凱基則落後市場，偏向調節。

國泰金6月底科技股水位6,649億元，季增56.8%，略高於科技股漲幅，顯示首季減碼鎖利後，第2季轉回加碼。

除狂買廣達，也加碼世界先進2.8萬張、英業達1.4萬張及緯創近8,000張；另一手卻大砍聯電32.6萬張、仁寶21.3萬張及京元電5.4萬張，操作轉為「大換股」。

富邦金科技股水位6,334億元，季增42.2%，低於科技股漲幅，策略偏向「核心加固、上下游輪動」。

除加碼台積電8,066張，也買進國巨、大聯大、緯創及日月光，同步減碼廣達3.2萬張、京元電2.4萬張。

凱基金態度最保守，科技股水位1,615億元，季增僅9.7%。第2季大砍鴻海3.3萬張、廣達2.3萬張、緯創2.1萬張及台積電6,679張，但新增鴻勁、國巨，呈現「權值鎖利、利基轉進」。

中信金則最積極，科技股水位3,619億元，季增82%，四家中擴張力道最大。

除加碼台積電、聯發科、華邦電，也新納入川湖、信驊、環球晶、金像電、旺矽；但同步砍聯電8.2萬張，首季新進的華通、文曄第2季又遭剔除。

四家新進大額交易名單，也明顯往產業鏈深處延伸。

國泰新增環球晶、川湖、穎崴；富邦新進新應材、辛耘、精測、致茂；凱基布局鴻勁、國巨，中信則廣泛納入設備、材料、PCB與高階零組件。

法人分析，這反映壽險資金已不再只集中大型權值與組裝龍頭，而是往設備、材料、測試與零組件尋找下一棒，操作從「買AI龍頭」走向「挖AI供應鏈金礦」。

壽險資金沒有離開AI，而是從「買AI」進階到「挑AI」；當資金從權值龍頭一路往設備、材料與利基零組件擴散，代表AI行情正從齊漲階段，走向產業鏈重新定價。

廣達 聯電 壽險

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