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台股愈漲、壽險愈賣！五大金控總持股衝2.8兆 誰正替配息備糧？

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
台股示意圖。記者曾吉松／攝影
台股示意圖。記者曾吉松／攝影

台股第2季大漲45.4%，五大壽險金控6月底大額投資部位逾2.8兆元、季增39.6%，但剔除股價評價因素，整體仍偏減碼。法人指出，這顯示壽險金控趁高收割，替未來配息備糧。

五家操作呈現「二增三減」。中信金大額投資部位季增78%居冠、國泰金（2882）增56.8%，均高於台股同期漲幅，顯示仍偏向加碼；富邦金增37%、台新新光金增18%、凱基金僅增2.8%，則都落後大盤，呈現調節。

國泰金6月底總持股水位9,777.5億元居冠，富邦金7,150億元、台新新光金5,384億元、中信金3,652億元、凱基金2,135億元。

惟台新新光金揭露數字包含債券，其餘四家主要為股權部位，統計內容並不完全相同。

以四大類股配置占比來看，中信金電子股水位3,619億元、占比逾九成，科技集中度最高，富邦金也逾八成，凱基約75%、國泰68%，台新新光約六成最低。

另一端則是金融、電信與傳產等防禦部位。國泰金金融股占比近19%居首，台新新光約18%、凱基15%；台新新光電信及傳產占比又分別約12%、近8%，均為五家最高。

進一步觀察電子與金融兩大類股，操作策略更加分歧。國泰第2季兩類股均偏向加碼；中信大舉押注電子、反手減碼金融，富邦、台新新光與凱基則對兩類股均偏向逢高調節，其中凱基收割力道最明顯。

法人指出，第2季台股大漲，也提供壽險實現資本利得的好時機。IFRS17上路後，帳列OCI的股票處分利益可轉入保留盈餘，增加未來配息銀彈。

進入下半年，台股波動將成下一道考題。7月股市下修壓低股票評價，8月又回彈，市場每一次漲跌，不只牽動壽險投資收益與淨值，也將影響明年究竟能留下多少配息空間。

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