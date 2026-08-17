韓陸股後市 法人看多

以台韓為主的亞股7月大修正，8月以來重拾漲勢。法人指出，亞股投資機會多元，AI投資主題持續發展，但波動也同步升高，投資焦點回歸獲利品質與評價紀律，持續看多台、韓、陸股的投資機會。

霸菱亞洲（不含中國）股票團隊主管林素亥（SooHaiLim）指出，7月市場修正，反映部分熱門交易部位過度集中所帶來的風險。展望未來數月，亞股仍受到多項因素支撐，包括半導體供應鏈多數領域的獲利預估修正仍具韌性，以及大型雲端服務供應商持續投入AI基礎建設。

總體環境多空交錯，林素亥指出，油價與利率仍為觀察重點。亞洲貨幣大致已反映利率前景變化，部分央行也已提前升息，以穩定匯率或抑制通貨膨脹，但油價仍為後續需密切觀察的重要變數。

就區域市場而言，林素亥表示，南韓基本面仍具吸引力，尤其在獲利預估修正與評價面具備支撐。不過，7月市場劇烈波動後，韓股的結構性風險更加明顯，包括指數高度集中於兩大記憶體晶片製造商，以及透過單一股票槓桿型ETF參與的動能交易，都可能推升市場波動。相較之下，台灣可透過更廣泛的供應鏈參與AI資本支出建設，雖然評價較高，但波動度也較低。

中國大陸市場，雖然內需復甦仍不均衡，但林素亥認為，市場評價較其他亞股具吸引力，且似乎已反映多數既有總體不確定性。從活絡的IPO市場，及具長期結構性主題曝險的個股表現來看，市場的關注度仍高。

永豐投信分析，AI、半導體、高端製造及生技醫療等新經濟產業，正逐漸成為中國經濟發展的重要動能，基於政策支持科技創新與產業升級方向明確。港股受惠於AI軟體、雲端運算及數據中心需求成長，相關科技企業仍具發展潛力。

永豐投信表示，台股雖因全球資金調節而出現震盪，但AI供應鏈、評價相對合理族群及具產業利基的中大型企業表現仍具支撐，反映市場資金持續聚焦具長期成長潛力的科技產業。至於其他亞股，印度受惠油價下跌，有助改善經常帳及通膨壓力；泰國受惠政治環境改善及AI資本支出；印尼評價已具吸引力，但中期展望仍取決政策可信度能否恢復。