投信基金規模 終止創高

投信投顧公會最新統計資料7月底投信各類型基金規模出爐，受到AI變現疑慮、聯準會升息擔憂等利空因素影響，股市經歷劇烈震盪，導致7月終止創高步伐，單月減少5,405.64億元，整體規模降至15.63兆。

檢視各類型表現，規模前五大依序為：國內投資指數股票型-股票型（台股原型ETF）60,462.16億元、跨國投資指數股票型_債券型（債券ETF）28,294.37億元、國內投資股票型（台股基金）14,906.97億元、國內投資貨幣市場基金12,308.56億元、國內投資主動式交易所交易基金_股票型（主動式台股ETF）8,050.47億元。

其中，台股原型ETF、國內投資貨幣市場基金、以及主動式台股ETF規模都逆勢呈現月增，顯示逢低買盤仍然強勁，推升台股ETF以及主動式台股ETF規模在7月底都創下新高紀錄。

整體來看，7月國際股市大震盪，大盤7月也大跌3,006點，因此規模也大幅減少，不過，台股槓反ETF規模月增467.08億元，月增金額在類型排行第一高，顯示出市場投資人對於槓反操作策略興趣提高。

群益投信表示，相對個股波動低的台股ETF是可逢低布局介入台股的投資工具，可視個人投資屬性選擇，隨著評價面走高，股市波動難免，整體而言，行情機會大於風險，建議穩健型投資人可以布局市值與高息型。

群益臺灣加權正2經理人洪祥益表示，雖然7月台股大怒神表現，積極型投資人趁大幅回檔買入正2 ETF，但台股正2 ETF的運作機制為每日重新平衡，當市場下跌時，資產縮水的幅度也會被加倍放大，投資人須考量自身理財目標與投資屬性，控制好投資風險，分批布局參與下半年投資契機。

國泰投信表示，今年上半年台股表現亮眼，惟進入下半年後受國際市場樂觀情緒降溫、資金環境趨緊，及部分券商融資額度管制等影響，整體成交量能降溫，籌碼面也進入重新調整階段。

不過，AI產業基本面仍具支撐，近期多數科技大廠法說會釋出營運與獲利展望優於市場預期。