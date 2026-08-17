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一周盤前股市解析／記憶體、被動元件 有戲

經濟日報／ 記者 周克威

台股上周五（14日）開盤，在大型電子權值股華碩（2357）繼前一日漲停鎖住後，股價續大漲，帶動指數早盤一度上漲380餘點，最高來到46,402點，不過權王台積電由紅翻黑，拖累整體多頭上攻氛圍，終場指數收跌210點，收在45,811點。

統一投顧協理陳晏平表示，美國7月PPI持平，緩解升息疑慮，搭配油價與美債殖利率回落，帶動美股走高，台股也沿5日線一度盤堅挺進46K大關，受惠AI基本面與本周機器人展題材，行情維持震盪盤堅；但目前5日均量不足1兆元，需補量至1.2兆以上方能化解高檔解套賣壓，加上融資持續增加與外資期貨淨空單居高不下，仍須嚴防行情劇烈波動。

操作建議上，採「逢低布局、反彈汰弱留強」，選股以流動性佳的中大型AI權值股為主。長線追蹤台積電及先進製程／封裝、載板與PCB、電源管理相關、機箱滑軌、機器人概念、特用化學及自行車等族群。

台新投顧協理范婉瑜指出，美國科技股展望佳，加上通膨數據符合預期，升息機率下降，電子股成為盤面主流，順利推升指數持續走揚。

隨財報法說高峰已過，個股不確定性下降，MSCI亦提高台股權重，外資有望持續回流台股。此外，產業已進入下半年旺季，個股營收動能轉強，建議擇優偏多操作，看好晶圓代工、先進封裝、光通訊、ABF載板、軍工等族群。

第一金投顧協理黃奕銓認為，指數順利反彈到季線之上，短均線呈現多頭排列，指數持續墊高，加上近期美國的經濟數據使得聯準會降息預期降低，提供大盤持續上漲的底氣。

其中，進入上檔套牢區，指數空間可能不大，各產業龍頭權指陸續反彈，急漲個股不追高，尋找低基期尚未反彈產業及個股，具有趨勢性的產業可以開始逢低布局。長線趨勢的散熱、ABF、CCL、記憶體被動元件、CPO、連接線、ASIC、FOPLP、老AI等，都是未來有機會表現的產業。

被動元件 記憶體 華碩 台積電

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投信基金規模 終止創高

投信投顧公會最新統計資料7月底投信各類型基金規模出爐，受到AI變現疑慮、聯準會升息擔憂等利空因素影響，股市經歷劇烈震盪，導致7月終止創高步伐，單月減少5,405.64億元，整體規模降至15.63兆。

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半導體、散熱、ASIC 長線向上

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