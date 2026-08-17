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華南永昌證 教戰總經視野

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
華南永昌證券投資展望北中南巡迴圓滿落幕。華南永昌證券／提供
華南永昌證券投資展望北中南巡迴圓滿落幕。華南永昌證券／提供

華南永昌證券「2026下半年投資展望說明會」自7月30日台中首波開跑、8月3日台北場接力，至8月14日高雄場圓滿落幕，深入中南部產業重鎮，將總經視野與在地化產業升級觀點帶給客戶。

高雄場說明會由台經院產經資料庫總監劉佩真、華南投顧董事長呂仁傑暨研究團隊、華南永昌證券海外商品部經理廖家菱共同攜手，聚焦「川普2.0與AI浪潮雙重賽局」及全景式海內外資產配置策略。　

呂仁傑指出，距離美國11月期中選舉不足三個月，觀察美方近期暫緩對伊朗軍事行動並要求零售油價調降，預期將陸續釋出利多政策，為選情造勢，增添美台股市動能。台股方面，加權指數近日延5日均線緩步上攻，以記憶體、矽光子、散熱為主軸，過往走勢稍弱的被動元件、功率元件也有轉強跡象，整體盤面偏多看待。

市場聚焦9月17日美國聯準會（Fed）會議，呂仁傑表示，若國際油價能降至每桶80美元以下，Fed不升息的機率將提高，成為台股突破前高、於第4季挑戰50,000點關卡的核心動能。

面對川普2.0與地緣政治，劉佩真認為，台灣產業須採取更前瞻性布局。首要任務是深耕戰略技術的廣度，應加速投入矽光子、先進材料與異質整合技術，以技術差異化規避成熟製程的價格戰。

台灣應積極引導傳統機械業與半導體設備、材料端結合，形成從上游零組件到下游封測的完整國產供應鏈生態圈。唯有台灣成為全球AI科技不可或缺的系統協作中樞，才能立於不敗之地。

廖家菱表示，AI科技已在全球市場引爆，台灣半導體供應鏈的重要地位，也被世界各國視為核心關鍵。費城半導體指數在上半年翻倍上漲後，7月隨著美股季報發布與市場去槓桿化技術修正，在8月上旬又見曙光。AI資本支出擴增與變現長期獲利前景，將再次引領市場方向，透過複委託平台可投資美股全面掌握AI紅利。

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